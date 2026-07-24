范斯家族行程惹維安不滿 特勤局幹員疑洩密遭停職

副總統范斯6月20日抵達馬里蘭州安德魯斯聯合基地，步下「陸戰隊二號」直升機，準備轉往瑞士。(美聯社)

特勤局23日證實，副總統范斯 的維安團隊一名成員涉嫌洩露敏感資訊，已遭停職並接受調查。洩露資訊的具體內容尚未公布，但該名幹員因涉嫌「危害行動與資訊安全」接受行政調查，並可能面臨刑事調查。

BBC、衛報與CBS新聞報導，白宮 拒絕就這項調查發言。特勤局發言人古列爾米（Anthony Guglielmi）在聲明中並未公布該名幹員姓名，也未說明有哪些資訊遭到洩露，僅表示：「任何可能威脅保護對象安全的行為都不會被容忍。」

不過，美國電視網MS NOW上周刊登一篇引述匿名消息人士的報導，指范斯維安團隊部分成員對他家人的出行情況感到不滿，曾在內部表達對部分行程的疑慮，認為范斯及副總統辦公室「要求他們執行一些行程與任務，與歷任副總統相比，部分幹員認為這是不當、甚至前所未有地使用政府資源」。

MS NOW披露，這些行程包括一度計畫讓范斯年幼兒子搭乘軍用直升機去上高爾夫球課，以及范斯一家在華府地區看房，並稱「一連串臨時安排、所謂『不公開』行程，已打擊負責保護范斯及其家人的幹員士氣」。

BBC尚未獨立核實這篇報導。CNN指出，這名幹員遭停職與該篇報導有關。一名消息人士表示，這名幹員因范斯原定帶兒子搭乘陸戰隊直升機上高爾夫球課的行程見報而受到懷疑。另一名消息人士表示，范斯行程計畫曝光後，引發特勤局、聯邦調查局（FBI）及白宮官員不安，他們對「媒體報導描述行動細節感到憤怒」。

根據報導，這起疑似洩密案目前已交由內部事務部門處理，據推測承辦單位為司法部職業責任辦公室。目前尚不清楚調查是否會導致內部紀律處分、刑事指控，或兩者都有。