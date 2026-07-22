眾院通過1.15兆元國防授權法案 闖關參院面臨挑戰

美國國會山莊。（路透）

聯邦眾院 22日通過近1.15兆美元的2027財政年度國防授權法（National Defense Authorization Act），其中包括川普政府推動的「金穹」（Golden Dome）飛彈防空系統預算。

眾院22日以216票比212票通過年度國防授權法，其中有6位民主黨 眾議員選擇支持，不過也有7位共和黨眾議員投下反對票。

根據國會山莊報導，2027國防授權法案的內容擴大美國的國防生產能力，同時也為所有現役軍人調薪5%至7%、撥款18億美元用於改建兵營與家庭住宅，並全面提升軍人家庭接受教育與托育的服務。

該法案也授權560億美元用於軍機開發，其中包括新一代戰鬥機B-21「突襲者」戰略轟炸機、P-8海上巡邏機、F-35 戰鬥機、契努克（Chinook）和黑鷹（Blackhawk）直升機。

此外，法案也放行逾600億美元，用以建造與支援：第4艘哥倫比亞級彈道飛彈潛艦、2艘維吉尼亞級核動力攻擊潛艦、2艘阿利·伯克級驅逐艦；該法案同時通過多項川普政府的行政命令，其中包括打造「金穹」防空飛彈防禦系統，這也是川普最核心的國防方針之一。

根據路透報導指出，國防授權法接下來能否在聯邦參議院通過面臨挑戰；路透表示，該法案在歷史上一直被兩黨視為「必須通過的法案」，且已連續65年順利過關，但國會今年在法案上存在嚴重的黨派分歧，爭議包括軍事預算過於規模、伊朗戰爭、對以色列及烏克蘭的援助等。

另外，由於共和黨在將法案送交參院 前，投票決定將其與「拯救美國法案」（SAVE America Act）綁在一起，恐衝擊國防授權法闖關。