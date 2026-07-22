我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院通過限制議員投資個股 一附帶條款挨批是騙局

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

眾院通過1.15兆元國防授權法案 闖關參院面臨挑戰

記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國會山莊。（路透）
美國國會山莊。（路透）

聯邦眾院22日通過近1.15兆美元的2027財政年度國防授權法（National Defense Authorization Act），其中包括川普政府推動的「金穹」（Golden Dome）飛彈防空系統預算。

眾院22日以216票比212票通過年度國防授權法，其中有6位民主黨眾議員選擇支持，不過也有7位共和黨眾議員投下反對票。

根據國會山莊報導，2027國防授權法案的內容擴大美國的國防生產能力，同時也為所有現役軍人調薪5%至7%、撥款18億美元用於改建兵營與家庭住宅，並全面提升軍人家庭接受教育與托育的服務。

該法案也授權560億美元用於軍機開發，其中包括新一代戰鬥機B-21「突襲者」戰略轟炸機、P-8海上巡邏機、F-35 戰鬥機、契努克（Chinook）和黑鷹（Blackhawk）直升機。

此外，法案也放行逾600億美元，用以建造與支援：第4艘哥倫比亞級彈道飛彈潛艦、2艘維吉尼亞級核動力攻擊潛艦、2艘阿利·伯克級驅逐艦；該法案同時通過多項川普政府的行政命令，其中包括打造「金穹」防空飛彈防禦系統，這也是川普最核心的國防方針之一。

根據路透報導指出，國防授權法接下來能否在聯邦參議院通過面臨挑戰；路透表示，該法案在歷史上一直被兩黨視為「必須通過的法案」，且已連續65年順利過關，但國會今年在法案上存在嚴重的黨派分歧，爭議包括軍事預算過於規模、伊朗戰爭、對以色列及烏克蘭的援助等。

另外，由於共和黨在將法案送交參院前，投票決定將其與「拯救美國法案」（SAVE America Act）綁在一起，恐衝擊國防授權法闖關。

精華 FAQ

  • 聯邦眾院以216票比212票通過近1.15兆美元的2027年度國防授權法，內容涵蓋國防生產、軍備建設與軍人福利，是近年規模龐大的年度軍事支出法案之一。

  • 法案授權560億美元用於軍機開發，並撥款逾600億美元建造潛艦與驅逐艦，另包括軍人5%至7%加薪、18億美元改善兵營與家庭住宅，以及教育和托育服務。

  • 路透指出，雖然國防授權法歷來被視為必過法案，但今年黨派分歧明顯，爭議涉及軍費規模、伊朗戰爭、對以色列及烏克蘭援助，加上與SAVE America Act綁案，恐影響表決。

眾院 參院 民主黨

上一則

川習會200架波音採購案遇亂流 北京突追加要求、白宮措手不及

延伸閱讀

眾院通過國防部改戰爭部

眾院通過國防部改戰爭部

不必1年調2次鐘？眾院下周表決是否永久實施日光節約時間

不必1年調2次鐘？眾院下周表決是否永久實施日光節約時間
葛理漢驟逝+麥康諾請假 參院共和黨表決優勢不再

葛理漢驟逝+麥康諾請假 參院共和黨表決優勢不再
葛理漢生前力推制裁俄羅斯法案 美參議員盼加速推動

葛理漢生前力推制裁俄羅斯法案 美參議員盼加速推動

熱門新聞

57歲越南裔澳洲公民阮富(Phu Nguyen)，因簽證過期長時間非法滯留，遭ICE逮捕。(取自洛杉磯移民暨海關執法局X.com帳號)

亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人

2026-07-17 20:17
美國總統川普19日搭乘卡達捐贈的波音747豪華客機，即新空軍一號，從新澤西州返回馬里蘭州安德魯聯合基地。(美聯社)

坐實紐時爆料？川普鬆口「卡達贈空軍1號將停飛」原因曝光

2026-07-20 01:46
川普政府16日在「聯邦公報」中宣布將恢復「公共負擔」規定；綠卡申請人須證明自己不會成為公共負擔，否則政府可以拒絕向領取公共福利的移民發放綠卡。圖為俗稱糧食券的SNAP。(美聯社)

川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒

2026-07-16 15:02
川普政府擬定新規，在海外使館受理綠卡申請，須先繳10萬元保證金。(路透)

海外申請綠卡者 川普擬收10萬元保證金 收緊移民政策最新招

2026-07-15 22:03
衛生部長小甘迺迪宣布，將暫停撥付給明尼蘇達州與加州的醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)款項。(歐新社)

懷疑詐欺 加州、明州逾10億元白卡補助遭凍結

2026-07-21 13:20
美軍中央司令部對伊朗發動空襲期間，一處不明地點發生爆炸，現場升起濃煙。(路透)

美伊戰線擴大 美軍打擊遍及伊朗全境 德黑蘭升級報復範圍

2026-07-18 01:57

超人氣

更多 >
屬豬好日子慢慢回來 4生肖下半年收入穩增、家運跟著旺

屬豬好日子慢慢回來 4生肖下半年收入穩增、家運跟著旺
雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境

雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境
從1.1萬跌至不到2千人 美國學生為什麼不敢去中國留學了？

從1.1萬跌至不到2千人 美國學生為什麼不敢去中國留學了？
謝賢遭傳爆零片酬拍「少林足球」 三師兄田啟文還原25年前真相

謝賢遭傳爆零片酬拍「少林足球」 三師兄田啟文還原25年前真相
鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚

鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚