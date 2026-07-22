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懷疑詐欺 聯邦凍結加州、明州逾10億元白卡補助

編譯王若馨／綜合報導
懷疑詐欺，聯邦政府凍結民主黨執政的加州與明州白卡10億元補助，要求說明正當支出才...
懷疑詐欺，聯邦政府凍結民主黨執政的加州與明州白卡10億元補助，要求說明正當支出才解凍。（取自加州健康服務部網站）

衛生與公共服務部部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)周二表示，由於懷疑存在詐欺行為，聯邦政府將暫停撥付超過10億美元的聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)款項給加州與明尼蘇達州。

小甘迺迪在周二的記者會上表示：「在我們確信這些資金是依法且適當使用之前，我們不會將這些聯邦醫療補助款送出去。」

他並指出，如果加州州長紐森(Gavin Newsom)與明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz)希望取得這筆資金，用於低收入戶的醫療照護，「就必須提出相關文件，證明這些款項的支出合法且正當。」

小甘迺迪將矛頭指向拜登政府，以及兩個民主黨執政州的領導層，指控他們涉嫌不當使用納稅人的資金。

他表示：「他們不但沒有保護納稅人的錢，反而大開方便之門，讓盜領與詐欺有機可乘。他們造成最基本的計畫管理機制與監督制度崩潰。」

此次凍結資金措施，是川普政府打擊政府浪費、詐欺與濫用公帑行動的一環。

就在一個月前，代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)宣布，全美已有455人因涉及總額高達65億元的醫療保險詐欺案遭到起訴。

聯邦政府表示，這是「史上規模最大的聯邦與州政府聯合打擊醫療詐欺行動」，涉案人士涉嫌利用納稅人資助的醫療計畫，支付奢華生活開銷。

衛生部長小甘迺迪宣布，將暫停撥付給明尼蘇達州與加州的醫療補助計畫(Medicai...
衛生部長小甘迺迪宣布，將暫停撥付給明尼蘇達州與加州的醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)款項。(歐新社)

精華 FAQ

  • 聯邦政府暫停的是加州與明尼蘇達州的聯邦醫療補助，也就是白卡資金，金額超過10億美元。官方表示，在確認款項依法且適當使用前，不會先行撥付。

  • 小甘迺迪表示，加州州長紐森與明尼蘇達州州長華茲若想取得這筆資金，必須提出相關文件，證明補助支出合法且正當，足以說明沒有被不當使用。

  • 這是川普政府打擊政府浪費、詐欺與濫用公帑行動的一部分。政府也引用近期醫療保險詐欺起訴案，強調將加強監督並追查涉案人士。

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