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民主黨議員提案推「兒童白卡」 出生就享有健保

記者顏伶如／綜合報導
民主黨新澤西州聯邦眾議員金安迪。(美聯社)
民主黨新澤西州聯邦眾議員金安迪。(美聯社)

華盛頓郵報報導，民主黨新澤西州聯邦眾議員金安迪(Andy Kim)21日提案，要求允許俗稱白卡的醫療補助計畫(Medicaid)擴大適用範圍，自動納入所有兒童，無論家庭收入是多少。

金安迪提出的擴大白卡納保對象提案，計畫名稱為「兒童白卡」(MediKids)。根據提案內容，兒童出生時將自動加入「兒童白卡」，直到26歲之前都享有健保，計畫當中附帶選擇退出(opt out)的機制，讓想獲得私人健保的家庭可退出。

「我推出『兒童白卡』，保證每一個孩子都能享有醫療保健，不論他們住在哪裡，也不論他們父母的收入有多少，」金安迪在 X平台上寫道，「理念很簡單：每個孩子都應該快樂、健康地成長。讓我們投資下一代，打造一個更強大、更健康的未來。」

國會預算處(Congressional Budget Office)還沒有對「兒童白卡」提案進行成本評估。金安迪表示，目前並不知道這項計畫將耗資多少，但投資兒童健保計畫最終將有助於減少整體醫療成本開銷。

不過，報導分析，川普總統執政以及共和黨位居國會多數之下，「兒童白卡」短期之內恐怕難有進展。如果民主黨未來重新執政，金安迪拋出的構想，則可能是民主黨在健保改革優先議題上採取的前進方向。

非營利機構丕優研究中心(Pew Research Center)去年調查發現，民主黨在健保改革上比共和黨較有政治優勢，42%受訪美國人認同民主黨的健保政策立場，另外29%受訪者則支持共和黨立場。

對於何種方法才是擴大健保適用範圍的最佳之道，民主黨國會議員看法分歧。某些民主黨人在競舉期間喊出「全民聯邦醫療保險」(Medicare-for-all)政見，其他民主黨人則主張以循序漸進方式推動改革。

金安迪表示，「兒童白卡」提案是整合民主黨內派系的一種方式。

他說，身為無保一族(uninsured)的兒童人數愈來愈多之際，把白卡適用對象延伸到孩童「在道德上屬於當務之急」。

他指出：「我們不能只是說不支持川普政府的所作所為，我們必須拿出我們自己的解決方案，要有我們的願景，才能激勵且鼓舞美國人民。」

民主黨在選舉時曾提出全民健保，已有國會議員提案讓兒童也適用白卡。（美聯社）
民主黨在選舉時曾提出全民健保，已有國會議員提案讓兒童也適用白卡。（美聯社）

精華 FAQ

  • 這項提案要把醫療補助計畫擴大到所有兒童，讓孩子出生時就自動納保，無論家庭收入高低，都可一直享有健保到26歲。

  • 可以。提案設計了opt out機制，若家庭想改用私人健保，可以選擇退出「兒童白卡」，因此並非強制所有人都使用同一方案。

  • 國會預算處尚未評估成本，而在川普執政、共和黨掌控國會的情況下，提案短期內通過機會不高，但可能成為民主黨未來健保改革方向。

白卡 民主黨 健保

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