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足壇震撼彈 傳川普屬意FIFA主席接聯合國秘書長

世界盃／被阿根廷隊揍 西班牙加維：不必禁賽、這也是足球一部分

足壇震撼彈 傳川普屬意FIFA主席接聯合國秘書長

編譯盧思綸／即時報導
川普總統（右）與國際足總主席英凡提諾（左）19日在世界盃足球賽決賽共同頒發冠軍獎...
川普總統（右）與國際足總主席英凡提諾（左）19日在世界盃足球賽決賽共同頒發冠軍獎盃。(路透)

國際足壇與政壇恐迎來人事大地震，紐約郵報21日報導，川普總統有意推舉國際足總主席英凡提諾出任新一任聯合國秘書長。英凡提諾先前已表態爭取FIFA主席連任，且幾乎取得所有成員協會支持，卻因與川普關係密切引發反彈。如今有內部人士直言，現有聯合國祕書長候選人都「很差勁」，英凡提諾大有機會，只是一旦成真，他的年薪恐從約600萬美元大幅縮水至41萬8000美元。

一名接近川普的消息人士表示，川普認為英凡提諾（Gianni Infantino）受到世界各國尊重，擁有凝聚各方的特殊能力。川普也認為，就目前候選人陣容來看，英凡提諾大有機會；一名內部人士形容，現有7名聯合國祕書長候選人都「很差勁」。聯合國預計今年選出新任祕書長，接替將於12月底卸任的葡萄牙籍祕書長古特瑞斯。

祕書長候選人必須先獲得15個聯合國安理會成員國推薦，其中美國、中國、俄羅斯、英國及法國5個常任理事國均握有否決權，之後再交由聯合國大會確認。

依照非正式的區域輪替慣例，外界原先預期下一任祕書長將由拉丁美洲或加勒比海地區人士出任。不過，多名消息人士表示，這項不成文慣例未必阻礙英凡提諾，他除了可能獲得川普支持，也可能取得其他國家提名。

現有候選人包括智利社會主義派前總統巴舍萊（Michelle Bachelet），但她可能遭到美國反對；以及現任國際原子能總署署長、阿根廷籍的葛羅西（Rafael Grossi），但英國可能因福克蘭群島與阿根廷的主權問題對他有所疑慮。

現年56歲、瑞士籍的英凡提諾是否有意轉戰聯合國，目前仍不清楚，川普是否曾與他討論此事也不得而知。

不過，英凡提諾先前已宣布角逐FIFA主席連任，選舉預計於2027年3月舉行。

另一方面，川普長期不滿聯合國未能積極調解全球重大衝突。他去年重返白宮後，大幅削減美國對聯合國的捐助，並退出世界衛生組織、聯合國教科文組織及聯合國人權理事會等機構。

報導指，英凡提諾若成功出任祕書長，可能有助改善川普政府與聯合國的關係。

不過，英凡提諾若留任FIFA的薪資遠高於轉任聯合國祕書長。他目前在FIFA的年薪約600萬美元，聯合國祕書長年薪則約41萬8000美元，兩者相差為14.4倍。

英凡提諾雖已獲得211個FIFA成員協會中幾乎所有協會支持連任，但他與川普的密切關係正引發反彈。

川普在今年世足賽期間，曾致電英凡提諾要求重審美國隊前鋒巴洛根（Folarin Balogun）的紅牌禁賽處分，引發美國對手比利時乃至足壇不滿。

精華 FAQ

  • 消息人士稱，川普認為英凡提諾受到各國尊重，且有凝聚不同陣營的能力；同時他也不滿現有候選人表現，因而認為英凡提諾具備出線機會。

  • 最直接的變化是薪資大幅縮水，從FIFA約600萬美元降至聯合國秘書長約41萬8000美元；此外，他也得面對安理會推薦與大會確認的程序。

  • 因為英凡提諾原本幾乎確定爭取FIFA連任，卻因與川普關係密切引發反彈；若再轉戰聯合國，還可能牽動美國對聯合國的政策與各國提名布局。

俄羅斯 川普 聯合國

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