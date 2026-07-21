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「捏碎幸運餅」田納西州長候選人反中國廣告惹議

記者顏伶如／綜合報導
共和黨聯邦參議員布萊克伯恩正在角逐田州州長，她在社群媒體發布競選影片，把幸運餅乾...
共和黨聯邦參議員布萊克伯恩正在角逐田州州長，她在社群媒體發布競選影片，把幸運餅乾捏碎並稱「要阻止共產主義中國且保護田州土地」。(取自布萊克伯恩X平台帳號)

正在角逐田納西州州長的共和黨田州聯邦參議員布萊克伯恩(Marsha Blackburn)，日前在社群媒體發布帶有反中意涵的競選廣告，她把幸運餅乾(fortune cookies)捏碎並稱「要阻止共產主義中國且保護田州土地」。影片發布後在網路引起強烈反彈，在X擁有200多萬追蹤粉絲的資深記者兼播客主持人陶德(Chuck Todd)發文寫道：「有些電視廣告點到為止，其他有些則...嗯。」某些網友批評這支廣告存有種族歧視

影片拍攝地點看起來像是一家中餐廳，布萊克伯恩對著鏡頭說：「我打擊中國會有多強硬呢？這邊有線索。」她用雙手捏碎一個個幸運餅乾，餅乾碎屑堆在桌上。

影片切換另一個畫面，一張紙條從幸運餅乾露出，上面寫著：「瑪莎‧布萊克伯恩將為保護田納西州土地不受中國侵犯而奮戰。」下一個鏡頭顯示一張紙條寫著：「瑪莎‧布萊克伯恩將堵住漏洞並且緝捕共產主義者。」

影片尾聲，她對著鏡頭說：「這不需要幸運餅乾也能知道，在田納西州，我們要阻止共產中國，並且保護田納西州土地。」

這支影片8日上午發布之後，不到24小時就突破130萬瀏覽人次。

共和黨聯邦參議員布萊克伯恩。（美聯社）
共和黨聯邦參議員布萊克伯恩。（美聯社）

布萊克伯恩對新聞周刊發表聲明說，農業是田納西州規模最大也最重要的產業，「這意味著我們的農業傳統是田州基礎與價值的一部分，必須時時刻刻受到保護」。聲明中說：「我跟田納西州人民一樣，擔心外國對手在我們國家取得立足點。」

她表示：「中國共產黨並不代表我們的價值觀。」她說：「允許他們購買土地將是共產主義價值觀在美國擴散的第一步。如果不相信我，只要看看美國民主社會主義者(Democratic Socialists of America)如今正在紐約與其他州取得立足點的狀況就能明白了。」

布萊克伯恩在聲明中說：「我成為田州州長之後，中國共產黨將無法取得田州一草一木。」

▲ 影片來源：x平台@VoteMarsha（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 她在看似中餐廳的場景中捏碎幸運餅乾，並強調自己將強硬打擊中國、阻止共產中國擴張，同時宣稱要保護田納西州土地不受外來影響。

  • 因為影片使用中餐廳、幸運餅乾等帶有華人文化意象的元素，並搭配反中訊息，讓部分網友與媒體批評其可能帶有種族歧視與煽動性。

  • 她表示田納西州農業是重要產業，外國對手不應在美國取得立足點，並稱中國共產黨不代表美國價值觀，若當選州長也不會讓其取得田州土地。

陶德 種族歧視 共和黨

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