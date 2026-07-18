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NBC、ABC未直播總統演說 川普點名威脅吊照 CNN也挨批

編譯俞仲慈／綜合報導
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川普宣稱將吊銷未轉播他黃金時段演講的ABC和NBC電視網的執照；圖為ABC紐約攝...
川普宣稱將吊銷未轉播他黃金時段演講的ABC和NBC電視網的執照；圖為ABC紐約攝影棚。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普因ABC、NBC未直播其全國演說而公開威脅吊照，FCC主席又對相關媒體施壓，引發民主黨委員指控政府干預新聞自由。

川普總統不滿美國廣播公司(ABC)與國家廣播公司(NBC)未直播17日的全國演說後，放話威脅要吊銷這兩家電視台執照。同時，聯邦通訊委員會(FCC)也以違反公共利益為由，對多家媒體展開調查。不過，FCC唯一一位民主黨委員公開譴責違憲。

新聞網站Axios報導，16日黃金時段川普發表全國性演說，不料僅有哥倫比亞廣播公司(CBS)和福斯(Fox)兩家電視台直播，惹惱川普並直接點名批評：「NBC和ABC這兩家假新聞媒體罕見表示，不會報導這次演說，他們明明知道演說內容，這種欺騙行為應該要吊銷他們的執照。」同時，白宮也透過社媒X平台(前身為推特Twitter)抨擊有線電視新聞網(CNN)沒有直播川普演說。

FCC唯一的民主黨委員安娜·戈梅茲(Anna Gomez)17日發表公開聲明為電視台護航，「這些編輯決策受到憲法第一修正案保護，FCC無權因電視台拒絕播出帶有明顯政治色彩的演說而對其進行懲罰」。她並強調：「這是赤裸裸在霸凌電視公司，FCC不應該捲入其中。」

有鑑於福斯曾因播出選舉假新聞，支付高達7億8700萬元巨額賠償金的前車之鑑，各家電視台對於轉播川普等人涉及2020年大選未經證實的陰謀論，持謹慎態度，因此川普16日點名中國政府試圖破壞2020年總統大選的演說，ABC、NBC和CNN均未直播，做法與過往各大廣播公司步調一致直播總統演講的慣例，明顯不同。ABC和NBC在其串流頻道直播演說。

不過由川普任命的FCC主席卡爾(Brendan Carr)已針對電視台進一步施壓，包括對ABC提前執照審查，連帶旗下日間熱門脫口秀節目「觀點」(The View)也被質疑未遵守聯邦廣播法規而遭到調查。

值得注意的是，三大電視網之一的CBS決定直播部分演說，外界質疑可能與母公司「派拉蒙天舞」(Paramount Skydance)尋求川普政府監管機關批准其與「華納兄弟探索頻道」(Warner Bros. Discovery)併購案有關，儘管已獲得聯邦司法部批准，但仍有12州檢察長為阻止這筆交易，聯手提出跨州訴訟。

川普宣稱將吊銷未轉播他黃金時段演講的ABC和NBC電視網的執照；圖為NBC紐約總...
川普宣稱將吊銷未轉播他黃金時段演講的ABC和NBC電視網的執照；圖為NBC紐約總部大樓。(路透)

精華 FAQ

  • 因為這兩家電視台未直播他16日的全國演說，川普認為屬於「欺騙行為」，並公開表示應吊銷執照；他還同步批評CNN未轉播，顯示不滿擴及多家媒體。

  • FCC以公共利益為由對多家媒體展開調查，主席卡爾更對ABC施壓並提前審查執照，外界質疑這是行政權介入新聞編輯決策，可能侵犯憲法第一修正案保障。

  • 外界懷疑CBS的選擇，可能與母公司派拉蒙天舞尋求監管機關批准併購案有關；在川普施壓與監管審查並行下，媒體轉播決定被解讀為可能涉及政治與商業考量。

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