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國安部函4州 疑25萬非公民登記選民 威脅不合作將撤經費

記者顏伶如／綜合報導
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國土安全部稱，在選民名冊發現數以千計的非公民選民；圖為投票站工作人員核對選民名冊...
國土安全部稱，在選民名冊發現數以千計的非公民選民；圖為投票站工作人員核對選民名冊。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

穆林致函加州等4州，指選民名冊疑有25萬名非公民，要求兩周內回覆是否配合審查，並警告若不遵守選舉安全要求，聯邦撥款可能被撤回。

國土安全部部長穆林(Markwayne Mullin)17日致函通知加州、新澤西州內華達州、賓州選舉官員表示，國土安全部在四州選民名冊總共找到25萬名疑似非公民。根據統計，加州有將近19萬1000名非公民登記投票，新澤西州有3萬5100多名非公民，內華達州與賓州則被發現各有1萬5000多名及1萬4000多名。國土安全部警告說，除非這些州配合選舉安全措施，否則聯邦經費可能遭到收回。

穆林說，各州、美洲原住民部落、美國屬地、地方政府如果想拿到10億元納稅人稅金，就要遵守川普政府正在國會推動的「拯救美國法案」(SAVE America Act)。他說：「我們將強制實施增進選舉安全的措施，這意味著各州如果想要拿到撥款，希望在舉辦聯邦選舉時得到補助，就必須配合落實。」

「拯救美國法案」當中的增進選舉安全措施包括確保投票機安全，並把非公民、死亡人口、不具備投票資格者從選民名冊排除。

穆林說：「選舉安全就是國家安全，只有美國人才能選舉美國領導人。」

穆林發函給加州州務卿韋伯(Shirley Weber)、新州州務卿卡德威爾(Dale Caldwell)、內州州務卿阿吉拉爾(Francisco Aguilar)、賓州州務卿施密特(Al Schmidt)，要求兩周之內做出回覆，說明是否與國土安全部合作接受名冊審查。加州官員說，不知數字從何而來。

穆林17日在記者會上說，如果選務官員不願配合確保選舉安全的措施，就會面臨究責，面臨懲處包括罰款、坐牢。

穆林暗示，非公民登記投票人數是根據美國國籍暨移民局(USCIS)「外籍人士福利驗證系統」(Systematic Alien Verification for Entitlements)推估。

川普總統16日晚間發表全國演說，對選舉公平公正提出質疑，並說中國竊取了2.2億美國人的選民登記資料。

Politico新聞網站分析，川普演說加上穆林警告，符合川普政府在選舉問題上範圍更廣的升級模式，川普此時正加大力道針對選舉制度、選民登記推動全面改革。

精華 FAQ

  • 他指稱國土安全部在加州、新澤西州、內華達州與賓州的選民名冊中，合計找到約25萬名疑似非公民登記選民，並要求各州配合進行名冊審查。

  • 加州約19萬1,000人最多，新澤西州約3萬5,100多人，內華達州約1萬5,000多人，賓州約1萬4,000多人；加州官員則表示不清楚數字來源。

  • 穆林警告，若各州不配合落實選舉安全措施，可能面臨聯邦經費被收回，甚至在記者會上提到究責、罰款與坐牢等懲處，並要求兩周內回覆。

內華達州 國土安全部 新澤西州

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