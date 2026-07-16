國安部喊停 保守派反彈 川普恢復ICE攔檢：正中罪犯下懷

明尼阿波利斯一執法人員在交通攔截時拍攝駕駛者。川普總統15日推翻「ICE暫停交通攔檢行動」。(美聯社)

國土安全部 14日才發出備忘錄，暫停移民及海關執法局(ICE )與移民執法相關的交通攔檢行動；川普 總統15日就推翻暫停令，恢復ICE交通攔檢。川普在社媒發文寫道：「我們不能放棄ICE最重要、最有效的打擊犯罪工具之一——交通攔檢！一旦這麼做，等於正中罪犯下懷。」但他也要求ICE「謹慎公平且明智行事」。

白宮向哥倫比亞廣播公司(CBS)證實，川普在「真實社群」(Truth Social）的貼文，意在推翻國土安全部14日發布的備忘錄。

ICE交通攔檢所以暫停，是因為過去短短一周內，ICE執法探員分別在德州和緬因州持槍擊斃兩名男性移民駕駛人，且涉事探員均未配戴執法紀錄器，引發民眾究責聲浪與多起抗議。

13日晚在緬因州波特蘭舉行守夜活動吸引數百人參加，數十名抗議人士14日聚集在斯卡伯勒(Scarborough)一處ICE設施附近，高舉寫有「停止殺戮」及「終結這場恐怖行動」等標語，表達不滿。

但是CNN報導，在宣布暫停移民交通攔檢之前，國土安全部長穆林(Markwayne Mullin)與「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)都未事先向川普通報。

川普看到媒體報導稱其政府正在削弱大規模遣返非法移民及加強移民執法等核心政策後，勃然大怒。包括前白宮顧問班農(Steve Bannon)和律師戴維斯(Mike Davis)在內的多位保守派重量級人士，公開抨擊這項暫停措施。15日清晨，川普便在社媒發文反對暫停交通攔檢。

知情人士透露，該備忘錄暫時中止ICE負責民事移民的執法和遣返行動處(ERO)交通攔檢，讓執法人員接受交通攔截策略的額外訓練；但負責刑事調查的國土安全調查局(HSI)攔檢，不在暫停之列。

川普第二任期內，交通攔檢逐漸成為聯邦移民執法人員的主要手段，向駕駛人開槍的事件數量同步激增；去年年初以來，移民執法人員已向20多人開槍，大多數人當時都在車內。

移民權益倡議者指出，持合法工作許可的26歲哥倫比亞裔移民杜蘭(Johan Sebastián Durán Guerrero)13日在緬因州比迪福德(Biddeford)遭ICE人員槍殺；7日，墨西哥公民阿勞霍(Lorenzo Salgado Araujo)在德州休士頓上班途中被ICE探員槍殺。

今日美國(USA TODAY)報導，官員指出，這兩起事件被開槍打死的駕駛人，都不是ICE移民執法行動的真正目標，引發各界對川普政府執行強硬遣返行動策略的質疑。警務和武力使用專家批評指出，ICE作法過於激進，與既定警務標準截然相反，也缺乏足夠的交通攔截訓練。