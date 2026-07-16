沒了1分幣以後怎算 眾院通過因應指南 尾數1分、2分捨去

1分硬幣走入歷史，未來商家如何計算有規範。(路透)

1分硬幣(ONE CENT)已於去年停止鑄造，逐步淘汰走進歷史，宣布停用的日子也為期不遠；但帳單上仍有「分錢」的計算，商家如何處理有分錢的現金交易？國會眾院 14日通過「符合常理的1分錢法案」(Common Cents Act)，規範商家、消費者明確的找零方式，法案已提交參院 審議。

CBS News等媒體報導，目前法例下，商家若未能向顧客提供準確的找錢，將會面臨訴訟，因此有必要在1分硬幣全面停用時作好準備，為商家、銀行及消費者提供一個在現金交易時可遵循的準則。

根據該法案，1分硬幣仍將保持其原有價值，結帳時則以四捨五入至最接近5分或1角計算。例如尾數為1分、2分、6分或7分時將會捨去，前兩者無須支付，後兩者則以5分計算；若尾數為3分、4分、8分或9分則進位為5分或1角。

商業團體，尤其是餐飲業者對法案獲通過表示歡迎。美國餐飲協會(National Restaurant Association)一直倡導停用1分硬幣，負責人甘迺迪(Sean Kennedy) 說， 如果顧客用現金付款，沒有1分硬幣可找錢時，可能給商家帶來法律責任。

他又說，雖然目前現金交易已愈來愈少用1分硬幣，且大多數商家已採用四捨五入的方式，但聯邦法律並不允許這樣做，因此商界尋求的是全國統一的標準，盡可能減少對顧客及商家帶來不便。

美國餐飲協會估計，儘管四捨五入的交易方式，每年或會給餐飲業界帶來高達1.68億元的損失。但協會仍然支持這項立法，避免潛在的訴訟。該會統計，全國約有四分之一消費者，在光顧餐廳時仍使用現金交易。

「符合常理的1分錢法案」下的四捨五入方式，僅適用於實體現金支付，信用卡、簽帳卡、流動支付等皆不受影響。

根據鑄幣局 (U.S. Mint) 的說法，鑄造1分硬幣的成本為7分，最後那一枚於2025年11月鑄造。

1分硬幣停用後如何算帳

1分硬幣走入歷史，圖為鑄幣局11月時最後一批空白的硬幣等待壓制。(路透)