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誰洩漏新空軍一號有安全漏洞？白宮要官員交出手機調查

記者顏伶如／綜合報導
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紐約時報披露新空軍一號有安全漏洞後，白宮追查洩密，要求官員交出手機。(路透)
紐約時報披露新空軍一號有安全漏洞後，白宮追查洩密，要求官員交出手機。(路透)

CNN獨家報導，紐約時報披露卡達送給川普總統的新空軍一號有安全漏洞之後，白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)、聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)上周在白宮坐鎮指揮全面追查洩密，某些官員被要求交出手機給調查人員。消息人士說，川普對於空軍一號新機有安全問題的報導非常光火，因此川普政府迅速啟動洩密調查，導致政府內部陷入不安。

消息人士說，至少一個聯邦機關對員工發出電郵通知說，如果有外部機構索取訊息或電子設備，最好立即聯絡個人服務單位的律師。

報導指出，巴特爾上周原本要到芝加哥，但10日臨時被調到白宮，親自主持洩密調查。洩密調查的消息則在隔天曝光，根據紐約時報報導，司法部對於撰寫空軍一號新機存有安全疑慮的四名記者發出傳票。

巴特爾在威爾斯辦公室隔壁的另一間辦公室停留大約七小時，兩人在白宮西廂建立了類似「戰情室」的據點。

除了要求白宮官員交出手機之外，調查人員還對陪同川普出差或在出差行程扮演某些角色的隨行人員要求資料，包括來自不同機關的人員。

知情人士說，被要求交出手機的官員當中，並非所有人都照辦。

CNN先前報導，川普曾與巴特爾通電話討論洩密調查。

卡達送給川普、價值4億的新專機出現安全疑慮，上周成為華府政壇討論焦點。

川普結束在土耳其舉行的北約(NATO)峰會之後搭乘舊的空軍一號離開，新機則先飛往英國麥登豪皇家空軍基地(Mildenhall Air Base)。

川普當時在社群媒體發文寫道，突然更換飛機是為了讓駐紮基地的美國官兵有機會參觀空軍一號新機。

川普乘坐舊的空軍一號從土耳其抵達英國之後，才換乘新機返回美國。

雖然川普淡化安全顧慮而換飛機的說法，但消息人士說，川普參加土耳其峰會後，威爾斯向川普簡報建議改搭舊機。

紐約時報披露新空軍一號有安全漏洞後，白宮幕僚長威爾斯追查洩密，要求官員交出手機。...
紐約時報披露新空軍一號有安全漏洞後，白宮幕僚長威爾斯追查洩密，要求官員交出手機。(歐新社)

紐約時報披露新空軍一號有安全漏洞後，白宮追查洩密，要求官員交出手機。(路透)
紐約時報披露新空軍一號有安全漏洞後，白宮追查洩密，要求官員交出手機。(路透)

精華 FAQ

  • 因為媒體揭露卡達送給川普的新空軍一號存在安全漏洞，引發白宮高層極度重視。為追查消息來源，白宮要求部分官員交出手機，並由FBI配合全面蒐證。

  • 白宮幕僚長威爾斯與FBI局長巴特爾共同主導，巴特爾臨時被調到白宮，兩人還在西廂建立臨時指揮據點，對官員與隨行人員展開追查。

  • 事件起因是報導指出價值4億的新空軍一號有安全疑慮，川普對此非常不滿。雖然他公開淡化換機原因，但白宮據稱仍建議他改搭舊機返回美國。

白宮 巴特爾 紐約時報

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