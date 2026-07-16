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反武基金復活？淫魔案公布？布蘭奇遭共和黨參議員質疑

記者胡玉立／綜合報導
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司法部長代理司法部長布蘭奇15日在參院聽證會時面臨質疑。(美聯社)
司法部長代理司法部長布蘭奇15日在參院聽證會時面臨質疑。(美聯社)

獲川普總統提名出任司法部長的代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)，15日在參院司法委員會確認聽證會作證，面臨共和黨參議員孔寧(John Cornyn)及提里斯(Thom Tillis)等人對「反武器化基金」是否可能敗部復活以及性犯罪富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案處理不當等質疑，布蘭奇不斷為自己辯護，試圖爭取共和黨人的一致支持。

紐約市律師協會(New York City Bar Association)13日已致函參院司法委員會，反對提名布蘭奇擔任代理司法部長；信中指出：「布蘭奇的行為讓他不適合領導對美國民主至關重要、秉持道德和獨立的司法部。」民主黨等批評人士警告，布蘭奇仍在扮演川普總統私人律師的角色。

美聯社報導，布蘭奇4月起以代理部長身分領導司法部，若要「真除」須獲司法委員會所有共和黨人支持，一票不能少，孔寧和提里斯的質詢因此備受關注。來自德州的孔寧5月於黨內初選落敗；來自北卡羅來納州的提里斯不再尋求連任；兩人因此被認為比以往更可能與川普決裂。

孔寧和提里斯都曾公開批評川普政府設立總額17.76億元的「反武器化基金」；該基金是司法部為了與川普總統控告國稅局洩露其報稅資訊的官司和解而設立，旨在補償自認受刑事司法系統不公迫害者。布蘭奇5月宣布設立基金後，立即遭到兩黨強烈反彈。6月初，布蘭奇明確表示基金計畫「不會再推進」。

孔寧在聽證中提出質疑和擔憂：「美國總統作為本案原告之一，並未以書面形式同意取消『反武器化基金』，也不能保證他將來不會再次提出這項基金？」布蘭奇表示，該基金本應由司法部管理，川普無權干預。

孔寧稍後告訴有線電視新聞網(CNN），他仍有些疑慮，目前不打算做出任何決定。提里斯表示他很可能會支持布蘭奇，但他也想「徹底結束這個基金爛攤子」。

這場聽證另一質詢焦點是艾普斯坦檔案。布蘭奇是司法部發布艾普斯坦檔案的負責人；他表示，雖然檔案披露過程「犯了點錯」，但「在艾普斯坦案方面，本屆政府比以往任一屆政府都透明。」

布蘭奇被問到川普是否有資格競選第三任總統時回答，「我認為他沒資格。」

司法部長代理司法部長布蘭奇15日在參院聽證會時面臨質疑。(美聯社)
司法部長代理司法部長布蘭奇15日在參院聽證會時面臨質疑。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為他要爭取司法部長提名過關，卻被質疑曾推動「反武器化基金」與處理艾普斯坦檔案不當，還被懷疑仍替川普擔任私人律師角色，因而成為兩黨關注焦點。

  • 這項總額17.76億元的基金，是司法部為和解川普控告國稅局案而設，原意補償受司法不公者，但兩人認為它可能被政治化。布蘭奇雖稱不再推進，仍遭追問是否會復活。

  • 布蘭奇表示艾普斯坦檔案披露雖有瑕疵，但本屆政府比以往更透明；至於川普是否能競選第三任總統，他明確回答「我認為他沒資格」，成為聽證中的另一個敏感發言。

共和黨 反武器化基金 艾普斯坦

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