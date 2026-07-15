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爭取安保經費 2大法官罕見眾院作證：很難向孩子解釋為何穿防彈衣

記者胡玉立／綜合報導
大法官巴瑞特（右）與凱根（左）極為罕見地出席國會聽證會，爭取通過預算。（路透）
大法官巴瑞特（右）與凱根（左）極為罕見地出席國會聽證會，爭取通過預算。（路透）

最高法院大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)和凱根(Elena Kagan)14日罕見在眾院撥款委員會聽證會作證，她們談到大法官的安全日益受到威脅，請求增加安保經費。巴瑞特說：「沒想到履行這項職責會讓我陷入如此境地：我必須向孩子解釋什麼是防彈背心以及我為什麼要穿它。」

這是大法官們自2019年以來首次赴國會作證。最高法院申請的下一財年預算總額為2億2800萬元，比上一年增加約10%；增加安保費用，是這筆預算的核心議題。

最高法院申請的新增預算，有1460萬元將用於擴大大法官個人保全；每位大法官將增加六名保安人員。另一筆新增的200萬元，用於設立場外的住宅保安站，以加快緊急反應速度並增加最高法院警察人數。用於維護法院大樓和場地的預算約1800萬元。

2020年由川普總統任命的保守派大法官巴瑞特表示，她和其他大法官面臨的威脅急劇增加，大法官的個人和家庭生活正日益受侵蝕。有7名子女的巴瑞特說，幾年前她不得不穿著防彈背心回家，她覺得自己很難向12歲的兒子解釋。

全國各地法官都面臨暴力威脅和恐嚇日增問題。警方5月曾接到巴瑞特住所的假報警(swatting)惡作劇；巴瑞特的保全人員與警方合作，迅速處理了該事件。警方指出，去年，巴瑞特的妹妹在南卡羅來納州查爾斯頓(Charleston)遭遇炸彈威脅，還好最後並未發現炸彈。

負責保護法官的美國法警署(U.S. Marshals Service)報告指出，截至9月的本財政年度，共收到564起威脅，比前一年多；全國數百名聯邦法官和九名大法官都無法倖免。

最高法院2022年推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)墮胎裁決的意見草案外洩，沒多久，就有一名男子企圖刺殺大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)並在卡瓦諾住所附近被捕。凱根表示，那次意見草案外洩事件後，最高法院收到的威脅持續增加。

首席大法官羅伯茲(John Roberts)譴責了對所有美國法官的威脅。他3月在一場演講中表示，批評司法意見可以理解，但針對個人的敵意是「危險的，必須停止」。

此外，多名民主黨眾議員提到了最高法院2023年通過的操守準則，當時因部分大法官未披露接受富有捐助者提供的旅遊招待和禮物，而使法院面臨強烈批評。

自由派大法官凱根支持建立一套執行機制，以確保準則能被落實。不過，她承認，執行起來可能相當困難。屬於保守派的巴瑞特則表示，她不確定是否可能建立這樣的執行機制。

大法官巴瑞特14日出席國會作證，表示她很難向子女解釋要在家裡穿防彈背心，爭取國會...
大法官巴瑞特14日出席國會作證，表示她很難向子女解釋要在家裡穿防彈背心，爭取國會議員支持最高法院預算。（路透）

精華 FAQ

  • 她們主要是為最高法院爭取下一財年的安保經費，表示大法官面臨的威脅明顯增加，需要擴大個人保全、住宅保安與法院警力，以維護安全。

  • 新增預算中有1460萬元用於擴大大法官個人保全，每位大法官將多6名保安；另有200萬元設置場外住宅保安站，並增加最高法院警察人數。

  • 因為羅訴韋德案意見草案外洩後，卡瓦諾遭企圖刺殺，之後針對大法官的威脅持續上升；法警署今年已接獲564起威脅，顯示情勢嚴峻。

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