華許首赴國會作證 稱Fed對高通膨零容忍 但未透露利率走向

聯準會主席華許上任後，14日首次出席國會作證。（美聯社）

聯準會 (Fed)主席華許 (Kevin Warsh)14日表示，將致力讓高通膨成為「過去式」，但未透露下一步利率 方向。最新數據顯示，6月通膨率降至3.5%，核心通膨僅2.6%，緩解升息壓力。

美聯社報導，華許在5月22日接替前主席鮑爾(Jerome Powell)出任聯準會主席以來，首度赴國會作證。他表示，聯準會決策官員「對持續居高不下的通膨零容忍，我們共同堅定承諾恢復物價穩定。」儘管如此，華許領導的利率決策委員會內部嚴重分歧，在上月發布的預測中，19位決策官員中約有一半預期年底前將升息，另一半則暗示支持維持利率不變甚至降息。

華許向眾院金融服務委員會發言前不久，政府公布數據顯示，6月通膨率較5月下降0.4%，排除波動較大的能源與食品類別的核心通膨上月持平，物價漲幅放緩幅度超出經濟學家預期。

與去年同期相比，通膨率從5月的4.2%降至3.5%。核心通膨年增率從2.9%降至6月的2.6%，是汽油成本上漲尚未推升整體物價的正面訊號，但核心通膨仍高於聯準會的2%目標。華許在被問及物價數據時表示，這僅代表一個月的數據，並暗示他不認為通膨已被擊敗。他說，「可能有人看到今早的數據就說『任務完成』，但我不是這麼看。」

眾院委員會中的民主黨人則追問華許，如果川普總統要求他在經濟數據不支持的情況下降息或採取其他措施，將如何應對，紐約州民主黨眾議員米克斯(Gregory Meeks)便問道，「你準備好了嗎？」對此，華許回答，「我對你的承諾是遵循法律、遵循數據、遵循我們最佳的判斷。」華許也引用最高法院近日允許聯準會理事庫克(Lisa Cook)留任的裁決，暫時阻止川普解雇她的嘗試，作為最高法院認定聯準會獨立性的證明。

伊朗戰爭重新爆發導致油價再度攀升，之前油價曾跌至接近戰前水準。對此，部分聯準會官員認為，即使排除汽油價格的影響，潛在通膨仍然居高不下，可能需要透過升息來抑制。

另一個可能在今年剩餘時間推升通膨的因素則是微軟、亞馬遜(Amazon)等公司在人工智慧基礎設施上的龐大投資。記憶體晶片與處理器的需求激增，已造成半導體價格飆漲，進而帶動筆電、平板電腦與遊戲主機漲價。