永久實施夏令時間 眾院通過 川普支持仍待參院審議

眾院14日通過永久實施日光節約時間法案，但仍要等參院審議。（美聯社）

聯邦眾院 14日以308票對117票通過「日光保護法案」(Sunshine Protection Act)，終止每年春秋兩度調整時鐘，改為全國大部分地區永久實施夏令時間(Daylight Saving Time，又稱日光節約時間)的措施。法案已送交參院 審議，川普 總統表態支持，但能否順利過關仍不確定。

部分地區 仍會採標準時間

哥倫比亞廣播公司報導，依據法案內容，美國將全年採用目前每年3月至11月實施的夏令時間，除非各州在法案生效前主動申請豁免，選擇維持全年標準時間。夏威夷、亞利桑納州部分地區，以及波多黎各、維京群島等原本全年採用標準時間的地區，將維持現行制度。

華盛頓郵報報導，若法案生效，冬季日出與日落時間都將延後。以華盛頓特區為例，12月下旬日出將由上午7時30分延至8時30分，日落則由下午4時45分延至5時45分。

支持者認為，較長的傍晚日照可增加戶外活動時間，也有助民眾與學童在天亮時返家。

眾院能源暨商務委員會主席葛瑟瑞(Brett Guthrie)表示，延長傍晚日照可讓民眾更安全地下班及放學返家。

日光保護法案獲得跨黨派支持，尤其受到南部及沿海州議員與高爾夫球產業力挺；川普也是主要推手，他5月曾在社群平台「真實社群」(Truth Social)發文表示，「將非常努力推動日光保護法案立法」。

全年夏令時間？看法兩極

但是阿肯色州共和黨參議員柯頓(Tom Cotton)曾警告，中西部部分地區的冬季日出可能延至上午9時後，增加通勤風險。

美國睡眠醫學會(American Academy of Sleep Medicine)等醫療團體則認為，全年實施夏令時間不符合人類的自然晝夜節律，全年實行標準時間更適當。

昔實施1年 引民怨取消

美國於1970年代石油危機期間試行全年夏令時間，但因冬季天亮過晚引發民怨，不到一年便取消；2022年，參院曾一致通過日光保護法案，卻未能在眾院過關；2025年，參院版本的日光保護法案陷入停滯，原因是柯頓反對透過「一致同意」(unanimous consent)程序加速通過該法案。

美聯社與NORC公共事務研究中心(AP-NORC)去年10月進行的民調顯示，僅12%受訪美國人支持現行制度，47%的人反對，其他人沒意見；對於偏好時間制度而言，56%的人支持全年夏令時間，42%則偏好全年標準時間。