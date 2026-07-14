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參議員葛理漢驟逝 胞妹達琳被任命暫代聯邦席次

最掉漆的預謀 加州研究生張貼恐嚇殺人字條卻留下指紋

參議員葛理漢驟逝 胞妹達琳被任命暫代聯邦席次

中央社／華盛頓13日電
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圖為2015年6月葛理漢的妹妹達琳‧葛理漢‧諾登(Darline Graham ...
圖為2015年6月葛理漢的妹妹達琳‧葛理漢‧諾登(Darline Graham Nordone，中)走向舞台，準備參加哥哥葛理漢宣布競選總統的活動。(美聯社)

共和黨籍重量級人物葛理漢驟逝後，他的聯邦參議院懸缺確定由胞妹接任。在美國總統川普公開喊話數小時後，南卡羅來納州州長13日正式任命她接替兄長完成剩餘任期。

法新社報導，71歲的葛理漢（Lindsey Graham）周末期間突然過世後，胞妹達琳．葛理漢．諾登（Darline Graham Nordone）將接替他在聯邦參議院的席次，直到明年1月任期結束為止。

在宣布這項任命時，南卡羅來納州州長麥克馬斯特（Henry McMaster）表示，能請葛理漢的胞妹接棒、完成兄長未竟的工作，「是我的榮幸」。

諾登說，葛理漢「向來支持我，現在換我來支持他」。她進一步表示：「我哥是最棒的人，是傑出的領袖，也是名副其實的君子。」

葛理漢是外交政策鷹派人物，也是川普親近盟友。稍早前，川普（Donald Trump）曾推薦由諾登接替葛理漢的席次。他在「真實社群」（Truth Social）平台發文形容，這項任命是向葛理漢「最好的致敬」方式。

諾登的任命是暫時性的。南卡羅來納州共和黨人將於8月11日舉行特別黨內初選，以選出投入11月期中選舉的候選人。而期中選舉勝出的一方，將於明年1月展開完整的6年聯邦參議員任期。

精華 FAQ

  • 州長麥克馬斯特正式任命葛理漢的胞妹達琳．葛理漢．諾登接任，暫時填補聯邦參議院席次，任期到明年1月結束為止。

  • 葛理漢周末突然過世後數小時，美國總統川普先在社群平台公開推薦由諾登接替，州長隨後宣布任命，稱這是完成葛理漢工作的榮幸。

  • 諾登的任命只是過渡安排；共和黨人將於8月11日舉行特別黨內初選，選出參加11月期中選舉的候選人，勝出者再於明年1月展開完整6年任期。

葛理漢 南卡羅來納州 川普

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