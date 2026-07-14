參議員葛理漢驟逝 胞妹達琳被任命暫代聯邦席次

圖為2015年6月葛理漢的妹妹達琳‧葛理漢‧諾登(Darline Graham Nordone，中)走向舞台，準備參加哥哥葛理漢宣布競選總統的活動。(美聯社)

共和黨籍重量級人物葛理漢 驟逝後，他的聯邦參議院懸缺確定由胞妹接任。在美國總統川普 公開喊話數小時後，南卡羅來納州 州長13日正式任命她接替兄長完成剩餘任期。

法新社報導，71歲的葛理漢（Lindsey Graham）周末期間突然過世後，胞妹達琳．葛理漢．諾登（Darline Graham Nordone）將接替他在聯邦參議院的席次，直到明年1月任期結束為止。

在宣布這項任命時，南卡羅來納州州長麥克馬斯特（Henry McMaster）表示，能請葛理漢的胞妹接棒、完成兄長未竟的工作，「是我的榮幸」。

諾登說，葛理漢「向來支持我，現在換我來支持他」。她進一步表示：「我哥是最棒的人，是傑出的領袖，也是名副其實的君子。」

葛理漢是外交政策鷹派人物，也是川普親近盟友。稍早前，川普（Donald Trump）曾推薦由諾登接替葛理漢的席次。他在「真實社群」（Truth Social）平台發文形容，這項任命是向葛理漢「最好的致敬」方式。

諾登的任命是暫時性的。南卡羅來納州共和黨人將於8月11日舉行特別黨內初選，以選出投入11月期中選舉的候選人。而期中選舉勝出的一方，將於明年1月展開完整的6年聯邦參議員任期。