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最高主管機關警告：銀行放款無證客 列金融風險

記者顏伶如／綜合報導
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通貨監理局發布的最新指南，主管機關鎖定目標是沒有拿到工作許可的移民所申請的零售貸...
通貨監理局發布的最新指南，主管機關鎖定目標是沒有拿到工作許可的移民所申請的零售貸款。（美聯社）

華爾街日報13日獨家報導，川普政府持續推動措施限縮無證移民使用美國銀行系統，全國最高金融主管機關對銀行提出警告說，要把提供貸款給無證移民視為潛在風險，因為借款人可能面臨驅逐或失業，嚴重影響償還貸款的能力。

今年稍早，政府官員開始討論如何利用銀行系統，讓川普總統的大規模驅逐行動得以擴大實施。政府官員的討論促成了今年5月發布的行政命令，川普在命令中指示金融機構根據現行法規達成政府政策目標。

根據華爾街日報取得通貨監理局(Office of the Comptroller of the Currency)與另外兩個金融監督機構發布的最新指南，如今主管機關鎖定的目標是沒有拿到工作許可的移民所申請的零售貸款。

官員指出，政府推出新政策是為了因應墨西哥販毒集團、中國洗錢組織利用美國銀行系統。但是川普政府近九個月來採取了一系列措施，旨在阻止非法居留美國的人與美國整體金融體系互動。這些措施的設計目的，是強力促使銀行將這些人士移出客戶名單，但並未明文規定銀行必須這麼做。

川普在行政命令指出，「不得入境且應予驅逐出境之外國人」對於國家安全、國家金融體系的穩定構成威脅。

根據現行法律，銀行必須保持安全的貸款審核措施，以免出現系統性違約或銀行自身倒閉。金融主管機關的最新指南並未更改這些規範，但詳細說明如果提供貸款給沒有工作許可的無證勞工，恐讓金融機關面臨風險。

指南內容寫道，面臨風險的原因包括借款人可能遭到驅逐，或者雇主發現勞工沒有合法工作許可而予以開除，借款人的貸款償還能力都將受到影響。

報導分析，雖然政府沒有明文禁止銀行為無證移民提供貸款或帳戶，但川普行政命令頒布之後，銀行將變得很難向金融監督機關解釋，為什麼要為無證移民提供服務。

財政部先前也曾對銀行發出警告說，要小心某些雇主可能因為雇用無證移民而觸犯薪資詐欺。主管機關也要求金融機關與支付公司重新評估提供信用卡、房屋貸款給無證移民的風險。

對無證移民使用金融服務祭出打擊的同一時間，川普政府與金融監督機關也在調查銀行以政治、宗教因素對客戶採取「關閉銀行帳戶」(debanking)懲罰措施是否觸法。

精華 FAQ

  • 主管機關警告銀行，若向沒有工作許可的無證移民提供貸款，可能被視為潛在風險，因為借款人若遭驅逐或失業，還款能力可能大幅下降。

  • 政府先透過行政命令要求金融機構配合政策目標，接著由金融監督機關發布指南，將相關貸款與帳戶風險化，藉此間接施壓銀行減少服務。

  • 沒有直接禁止。報導指出，指南並未明文規定銀行必須拒絕這類客戶，但在主管機關強調風險後，銀行將更難向監管單位說明為何仍提供服務。

移民 華爾街 貸款

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