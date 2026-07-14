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參議員葛理漢驟逝 胞妹達琳被任命暫代聯邦席次

最掉漆的預謀 加州研究生張貼恐嚇殺人字條卻留下指紋

葛理漢父母早逝 22歲起獨力撫養妹妹達琳

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
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葛理漢（右）猝逝，由未曾任公職的妹妹達琳．葛理漢（左）接續做完任期，兄妹情深。但...
葛理漢（右）猝逝，由未曾任公職的妹妹達琳．葛理漢（左）接續做完任期，兄妹情深。但達琳是否參與補選，尚未明朗。（路透）

南卡羅來納州共和黨聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)11日晚間猝逝後，南卡州長麥馬斯特(Henry McMaster)13日在州議會大廈宣布，由葛理漢的妹妹達琳‧葛理漢‧諾登(Darline Graham Nordone)繼任參議員遺缺，完成到明年1月屆滿的剩餘任期。

華盛頓郵報指出，達琳公開表達政治立場的紀錄相當有限，她從未擔任過公職，也一直避免站在政治聚光燈下。她長期支持哥哥的政治抱負，並致力於協助身心障礙人士找工作。

外界不太認識達琳，她持有復健諮商碩士學位，曾任驗光師，現居列星頓(Lexington)。

南卡州長麥馬斯特13日宣布由葛理漢的妹妹達琳．葛理漢．諾登(中)接替過世的哥哥葛...
南卡州長麥馬斯特13日宣布由葛理漢的妹妹達琳．葛理漢．諾登(中)接替過世的哥哥葛理漢做完參議員任期。（美聯社）

美聯社報導，麥馬斯特透露，葛理漢辭世後，他於12日凌晨打電話給達琳，並邀請她接替哥哥的職位。達琳很快意識到自己肩負重任，令他動容，而川普總統得知人事安排後，「認為這是個好主意」，並於13日公開表態支持。

川普13日上午在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文寫道，「我已向麥馬斯特推薦，由葛理漢優秀的妹妹達琳出任臨時參議員，這將是對葛理漢的最棒致敬，他很愛這個妹妹。」

葛理漢終身未婚、膝下無子，達琳多年來一直是他政治生涯的重要陪伴者。當葛理漢1992年首次競選南卡羅來納州眾議員時，達琳曾陪同他挨家挨戶拜訪選民。2015年，葛理漢在兩人的家鄉、南卡羅來納州中央市宣布啟動總統競選活動時，達琳是最後一位上台介紹他的人，並分享了葛理漢如何幫助撫養她長大的故事。

紐約時報報導，葛理漢與諾登的母親1976年癌逝，15個月後，父親心臟病發作過世；當時葛理漢22歲，達琳13歲。

達琳說，父親去世的那一天，她害怕得不知所措，恐懼自己成為孤兒將意味著什麼。哥哥當時跑過來抱住她，將她緊緊摟在懷裡對對她說，「一切都會好起來的。我會照顧妳。」

達琳表示，「哥哥一直陪伴在我身邊，我們經歷過一些非常美好的時光。他參與了我兩個孩子人生中許多重要的時刻……而在我度過一些非常艱難的時期時，他也一直陪在我身旁。」

父母過世後，葛理漢一肩扛起撫養妹妹的責任並成為妹妹的法定監護人，指導妹妹度過青少年時期並進入大學，兄妹手足情深；葛理漢加入空軍，妹妹有資格跟著享受軍人家眷福利。

精華 FAQ

  • 南卡羅來納州州長麥馬斯特宣布，由葛理漢的妹妹達琳‧葛理漢‧諾登接任參議員遺缺，完成至明年1月屆滿的剩餘任期，川普也公開表態支持。

  • 達琳公開表達政治立場的紀錄很少，從未擔任過公職，也長期避開鎂光燈；她擁有復健諮商碩士學位，曾任驗光師，並持續投入協助身心障礙者就業。

  • 兩人母親1976年癌逝、父親15個月後也過世，當時葛理漢22歲、達琳13歲；葛理漢隨後成為妹妹法定監護人，扶養她長大並一路支持她的人生。

葛理漢 南卡羅來納州 共和黨

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