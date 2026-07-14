葛理漢死於「主動脈剝離」症狀包括突發劇烈胸背痛

葛理漢在參院的辦公室大門深鎖，失去了主人。(記者陳熙文／攝影)

共和黨南卡羅來納州 聯邦參議員葛理漢 (Lindsey Graham)家人在周末宣布，這位71歲的議員在晚間因「突發疾病」去世。哥倫比亞特區法醫辦公室11日的初步調查結果顯示，葛理漢死於「動脈粥狀硬化性心血管疾病(arteriosclerotic cardiovascular disease)導致的主動脈剝離(aortic dissection)」。

根據血管外科學會(Society of Vascular Surgery)，主動脈剝離是一種會危及生命的緊急醫療狀況，原因是主動脈內膜撕裂。主動脈是人體中最主要的動脈，負責接收來自心臟的血液，並將血液送到全身。

這種撕裂會導致血液在血管壁各層中流動，阻礙血液完全流向身體各器官。一但從破裂處流出的血液衝破主動脈外層，則可能迅速危及生命。

湯姆士．傑佛遜大學(Thomas Jefferson University)血管外科助理教授阿魯(Roberto Aru)告訴美國廣播公司新聞網(ABC News)：「主動脈剝離是一種危及生命的疾病，需要迅速診斷，因為可能需要緊急手術。後續的治療決策取決於主動脈撕裂的位置以及任何相關的器官供血不足情況。」

主動脈剝離的發生通常是無預警的，症狀包括類似心臟病發作的劇烈胸痛或背痛。

「任何人若出現這些症狀或任何類似心臟病發作症狀，都應該立即就醫，」阿魯指出，「及時診斷和緊急醫療救治對於生存和改善預後至關重要，這可能意味著生死之別。」

根據血管外科學會，其他症狀還可能包括劇烈腹痛、昏厥、呼吸急促、腿痛或無力、行走困難，以及突然失明、言語困難或無力等類似中風的症狀。

雖然主動脈剝離屬於較為罕見的心臟病，但在六、七十歲的男性中較為常見。吸菸者、高血壓患者以及患有遺傳性結締組織疾病的人風險更高，外傷也可能導致主動脈剝離。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)統計，2019年約有1萬人死於主動脈剝離或主動脈瘤。

國會大廈13日為過世的參議員葛理漢降半旗。(記者陳熙文／攝影)