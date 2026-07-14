葛理漢驟逝 親妹遞補南卡聯邦參議員 無從政經驗

南卡州長麥馬斯特13日宣布由葛理漢的妹妹達琳．葛理漢．諾登(中)接替過世的哥哥葛理漢做完參議員任期。（美聯社）

南卡 羅來納州州長麥馬斯特(Henry McMaster)13日下午在州議會大廈記者會宣布，南卡州聯邦參議員葛理漢 (Lindsey Graham)驟逝的參院遺缺，將由葛理漢的妹妹達琳‧葛理漢‧諾登(Darline Graham Nordone)出任臨時遞補人選，直到葛理漢原本任期於2027年1月結束。參議院多數黨領袖熊恩(John Thune)旋即宣布，達琳‧葛理漢‧諾登14日將宣誓就職。她將成為南卡州史上第一位女性聯邦參議員。

達琳‧葛理漢‧諾登在記者會上說：「這是無比榮幸。」數十名葛理漢生前助理、競選團隊顧問在記者會上站在她的背後，某些人含著淚光。她說，一直都受到哥哥照顧，「現在換我為他挺身而出」。

她也說，對於兄長的思念「無法用言語形容」。她表示：「我會好好的做，我可以的。」

正在角逐參議員任期「五連霸」的葛理漢11日晚間過世，享壽71歲。法醫報告初步研判死因為主動脈剝離。

葛理漢兄妹兩人從小關係密切，父母先後過世之後，葛理漢獨自撫養妹妹，成為她的法定監護人。

今年稍早，葛理漢提交角逐連任的申請文件時，達琳帶著孩子跟孫子孫女陪同表示支持。

麥馬斯特在記者會上說，葛理漢過世之後，12日凌晨時分跟達琳通電話，邀請她遞補參議員遺缺，她則哽咽答應。他表示，後來把挑選達琳的決定報告給川普總統，川普認為是「很棒的主意」。

目前住在雷辛頓(Lexington)的達琳畢業於查爾斯頓學院(College of Charleston)，擁有復健諮商碩士學位。62歲的她育有兩個孩子，曾經擔任配鏡師，也曾在多個州政府機關任職，包括南卡州盲人委員會、州政府就業與勞工廳，除了支持兄長之外並無從政經驗。

除了履行葛理漢的剩餘任期之外，達琳並未表明是否參加8月11日共和黨特別初選，以爭取提名參加11月期中選舉。共和黨政治立場極為保守，共和黨新任候選人11月在期中選舉勝出極獲看好，民主黨南卡州聯邦參議員候選人是小兒科醫師安妮‧安德魯斯(Annie Andrews)。

國會大廈13日為過世的參議員葛理漢降半旗。(記者陳熙文／攝影)