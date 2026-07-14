川普告IRS案 法官定調：目的不當、謀取私利
聯邦地區法官威廉斯(Kathleen Williams)13日裁定，川普總統控告國稅局(IRS)洩漏其報稅資料的訴訟出於「不當目的」，並將川普的其中一名律師轉介紀律審查，將這起求償100億元的官司定調為謀取私利的行為。
美聯社報導，威廉斯指出，川普控告的是受他管轄的聯邦機構，繞過訴訟雙方須為對立關係的規定，最終該案以和解收場，讓川普獲免稅務稽核並設置17億7600萬元基金，補償自認遭不公迫害的川普盟友。
威廉斯雖然沒有宣告協議無效，但指政府不得聲稱該協議出於合法法律程序。她寫道：「行政部門官員能否私下協議讓自己與前客戶獲全面豁免、動用數十億稅款處理法律未定義的申訴，此問題從未提交本院，但顯然不能藉由聲稱彼此對立並利用法院程序達成目的。」
這項訴訟已撤回、基金已放棄，實際影響有限，但裁決仍予以嚴厲譴責，為代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)15日出席參院司法委員會任命聽證會埋下政治敏感因素。
威廉斯寫道，「這宗訴訟的本質及雙方自提告以來的行為，清楚顯示這是企圖利用法院為協議增添合法性，讓與總統相關的人士獲豁免，並撥出數十億元納稅人的錢，糾正法律未定義的冤屈。」
法官將提起訴訟的律師布瑞托(Alejandro Brito)移交佛州律師協會審議，另一位律師艾普斯丁(Daniel Epstein)一年內不得在佛州南區法院提告；裁決另送交紐約州及哥倫比亞特區律師協會，兩地均有人對布蘭奇及司法部次長伍德沃德(Stanley Woodward)提出道德投訴。
威廉斯指出，布蘭奇6月初赴國會作證時，透露該基金已停止，卻自信表示「可以代表雙方發言，並對雙方均具約束力」，顯示訴訟自始至終僅代表一方利益。
布蘭奇去年接受有線電視新聞網(CNN)訪問時，否認自己制定和解條款，稱「總統有外部律師」。
威廉斯法官認為，這起訴訟並非單純追究洩密責任，而是繞過對立訴訟程序，替後續和解與利益安排提供法院外觀上的合法性。 案件最終以和解收場，川普獲免稅務稽核，並設立17億7600萬元基金補償盟友；雖然基金已放棄、訴訟也撤回，但法官仍嚴厲批評其動機。 法官將律師布瑞托移交佛州律師協會審議，並限制艾普斯丁1年內不得在佛州南區法院提告；同時，布蘭奇也因相關證詞與任命聽證會承受政治敏感壓力。
精華 FAQ
威廉斯法官認為，這起訴訟並非單純追究洩密責任，而是繞過對立訴訟程序，替後續和解與利益安排提供法院外觀上的合法性。
案件最終以和解收場，川普獲免稅務稽核，並設立17億7600萬元基金補償盟友；雖然基金已放棄、訴訟也撤回，但法官仍嚴厲批評其動機。
法官將律師布瑞托移交佛州律師協會審議，並限制艾普斯丁1年內不得在佛州南區法院提告；同時，布蘭奇也因相關證詞與任命聽證會承受政治敏感壓力。
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