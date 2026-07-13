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葛理漢驟逝+麥康諾請假 參院共和黨表決優勢不再

記者顏伶如／即時報導
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葛理漢檔案照。（美聯社）
葛理漢檔案照。（美聯社）

華盛頓郵報13日分析，肯塔基州參議員麥康諾(Mitch McConnell)長期缺席加上南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)驟逝，使得在參院僅享些微多數的共和黨，關鍵時刻表決跑票空間遭到進一步壓縮，接下來將面臨的考驗包括支出法案、布蘭奇(Todd Blanche)出任司法部長的人事任命案。

參議員結束兩周休會13日回到工作崗位，需要處理的一長串事項清單包括「外國情報偵察法」(Foreign Intelligence Surveillance Act)702條款(Section 702)延長、審查川普總統因為伊朗戰爭而要求為五角大廈增加經費、布蘭奇任命案，9月30日期限之必須通過政府支出法案，以免聯邦政府再次關門。

麥康諾請假、葛理漢過世，共和黨目前在參院維持51席對47席多數。在期中選舉來臨之前，參院開會時間只剩七周。

葛理漢原本擔任參院預算委員會主席，委員會對於能否透過預算協調程序(reconciliation)通過預算扮演重要角色。在沒有葛理漢的情況下，兩黨在預算委員會勢均力敵。

葛理漢也是參院司法委員會資深成員，委員會15日將舉行布蘭奇任命聽證會。

在沒有葛理漢的情況下，共和黨在司法委員會仍有11席對10席多數。不過，布蘭奇人事案到了全院表決時，在沒有麥康諾、葛理漢的情況下，如果出現少數共和黨參議員反對，任命案能否通過將出現變數。

由於民主黨對於國防經費存有不同意見，加上麥康諾6月上旬住院以來一直告假，參院撥款委員會一直沒有通過2027會計年度的任何支出法案。

共和黨主張增加國防支出的提議遭到民主黨反對，民主黨要求國內計畫資金必須相對增加。民主黨參議員已經表示，對於整體支出水平取得協議之前，不會支持共和黨支出法案。

在沒有麥康諾、葛理漢的情況下，撥款委員會剩下13名共和黨成員，民主黨成員則有14人，意味著如果民主黨成員一致反對，共和黨將無法推進任何支出法案。

根據南卡州州法，州長麥克馬斯特(Henry McMaster)有權任命臨時人選完成葛理漢參議員任期的剩餘時間。葛理漢在各委員會遺缺的接替人選指派，需要通過全院表決。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 兩人同時缺席讓共和黨原本就不穩的51席多數更脆弱，關鍵表決可用票數減少，任何少數跑票都可能讓支出法案或人事任命案受阻。

  • 包括FISA 702條款延長、為五角大廈增加經費、布蘭奇出任司法部長的人事案，以及9月30日前必須通過的政府支出法案，以避免聯邦政府再度關門。

  • 葛理漢原任預算委員會主席，缺席後委員會席次變成兩黨勢均力敵；若民主黨一致反對，在共和黨只剩13席、民主黨14席下，支出法案將難以推進。

共和黨 葛理漢 麥康諾

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