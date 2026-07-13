葛理漢驟逝 烏克蘭痛失盟友 憂與川普關係變薄弱

參議員葛理漢12日猝逝。(美聯社)

隨著美國共和黨籍聯邦參議員葛理漢 驟逝，烏克蘭 失去一名在美國總統川普 身邊的親密盟友，讓領導階層必須設法克服葛理漢辭世對這個飽受戰火蹂躪國家帶來的衝擊。

美聯社報導，兩天前，葛理漢（Lindsey Graham）還曾站在基輔的聖米迦勒廣場（St. Michael's Square），周圍都是修道院金色圓頂，以及被燒得焦黑的俄羅斯軍事裝備殘骸。

在那裡，他給了烏克蘭人保持樂觀的理由，向媒體表示，自己與民主黨籍聯邦參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）推動多年的對俄羅斯全面且嚴苛的新經濟制裁法案終於有望實現。他將返回華府與兩黨領袖見面，推動這項提案。

兩天後，於7月12日，全球傳來葛理漢猝逝的噩耗。

烏克蘭官員與國會議員對此深感震驚。多年來，葛理漢一直是基輔在華府最親密的盟友之一，也是與川普之間備受信任的溝通橋梁。川普過去與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的關係向來緊張。

現在，官員們擔憂少了葛理漢，烏克蘭在一系列廣泛議題上影響華府的能力可能會減弱，不僅限於俄羅斯制裁法案的未來走向。

澤倫斯基所屬政黨的國會議員梅列日科（Oleksandr Merezhko）說：「這是巨大、完全出乎意料的損失。他真的不可或缺。我甚至不知道，川普身邊現在還有誰能對我們如此重要。」

他補充說：「他是烏克蘭、我們總統與川普之間最親密的聯繫人。我們在川普周圍的地位可能會變得薄弱。」

葛理漢過世的消息傳出後，包括澤倫斯基等多位烏克蘭高階官員紛紛表達哀悼。澤倫斯基緬懷葛理漢，稱他是烏克蘭在華府最堅定的支持者之一，也是一直與基輔保持聯繫的人。

澤倫斯基說，他對葛理漢的驟逝「深感悲痛」，並指出自俄羅斯發動全面入侵行動以來，葛理漢已訪問烏克蘭10次，他總是在「最需要的時刻」與烏克蘭人同在。

澤倫斯基在通訊軟體Telegram上寫道：「我們過去一直保持對話，往後我們將非常懷念這一切。」澤倫斯基還提到兩人上週兩度會面，一次是在北大西洋公約組織（NATO）峰會，接著是在葛理漢訪問基輔時再度碰面。

國會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk）形容葛理漢是「烏克蘭堅定不移的盟友」，他提供的支持是「基於原則、立場堅決」。他說，他將永遠記得他們「富有意義、真誠且溫暖的私人會晤」，並補充說，儘管他已過世，他相信葛理漢推動對俄羅斯祭出更嚴厲制裁的努力將延續下去。

隨著川普在拜登政府卸任後重返白宮，面對美國未來支持烏克蘭的動向不確定性升高，烏克蘭官員迅速採取行動，積極與親近川普的共和黨人建立關係。國會議員當時表示，葛理漢成了推動那些行動的核心人物。

基輔安全智庫烏克蘭稜鏡（Ukraine Prism）政治分析家克拉伊耶夫（Oleksandr Kraiev）表示，葛理漢在烏克蘭是一位異常受矚目的人物。他說：「在烏克蘭人眼中，葛理漢甚至比許多烏克蘭政治人物還要知名與受歡迎。」

克拉伊耶夫指出，少了葛理漢，烏克蘭將失去一位能直接與川普對話且具影響力的倡議者。他說：「我看不出來還有誰能挺身而出，協助烏克蘭維持那些必要的聯繫。」