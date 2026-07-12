麥康諾入院後首次說明近況 偕趙小蘭合照看似無恙

麥康諾與趙小蘭合照。（路透）

現年84歲的肯塔基州共和黨資深參議員麥康諾 (Mitch McConnell)6月14日在華府家中突然送醫，病情不明，外界紛紛猜測他的健康狀況。麥康諾12日終於打破沉默，在網站上發布聲明說明近況暫無大礙，附上一張坐在病床上、與妻子趙小蘭 的合照。

每日郵報(Dailymail)，上周一段由麥康諾鄰居拍攝的片段曝光，影片中麥康諾被擔架抬上救護車，引發外界關注病情嚴重性。不過麥康諾12日發布的合照中看似無恙，膝上還放著一份華盛頓郵報 當天的體育版。

麥康諾聲明指出，他一開始不甚願意分享個人健康狀況，稱他那代人往往更傾向於保密，不願展露隨著年歲增長而來的脆弱。「從童年時期的小兒麻痺症中倖存下來，意味著我的一生都面臨著行動不便的挑戰。上個月我摔倒了並住進了醫院，我的醫生已經確認我沒有骨折或腦震盪，沒有心臟病發作或中風，沒有任何腫瘤或出血，但我短暫失去知覺。」

他說為了找出原因，已經接受了醫院的所有檢查，正持續配合醫院要求以加快康復，正在努力確認是什麼導致他失去知覺。麥康諾透露病情已經好轉到可以出院了，現在在康復中心恢復體力。此外在接受治療時，醫生也診斷他患了輕度肺炎。麥康諾表示他完全遵守醫生建議，「我向你保證我是個好病人，在我這個年紀，我傾向於照著醫生的話做。」

但麥康諾也說醫生尚未允許他回到參議院投票，即使如此他堅稱沒有放棄自己的職責，「請放心，在此期間我不會停止處理重大的參議院事務，」並說一直與華府、肯塔基州的團隊密切合作，同時也與共和黨同僚保持聯繫，討論撥款程序、期中選舉以及其他相關事宜。

麥康諾重申，考慮到參院工作體力消耗繁重，他決定在本屆任期結束後退休。最後他承諾會繼續向肯州民眾通報他的康復情況。

此前麥康諾便頻傳健康問題，2023年時他多次在鏡頭前突然僵住，似乎一度無法回答記者提問，也曾多次摔倒，包括同年3月在華盛頓參加晚宴時摔倒，導致腦震盪；今年稍早他曾因類流感症狀住院一周多。