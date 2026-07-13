南卡參議員葛理漢71歲驟逝 川普下令白宮降半旗哀悼

參議員葛理漢12日猝逝，川普總統下令白宮降半旗。圖為葛理漢在華府出席記者會的資料照片。(路透)

參議員葛理漢12日猝逝，川普總統下令白宮降半旗。(美聯社)

川普 總統重要盟友、南卡 羅來納州共和黨聯邦參議員葛理漢 (Lindsey Graham)11日晚間驟逝，享壽71歲。華府政壇與國際政壇聞訊紛紛表達哀悼，川普已下令白宮降半旗致哀。

路透報導，哥倫比亞特區法醫辦公室初步調查研判，葛理漢的死因為「主動脈剝離」，這是血液從心臟輸送到身體其他部位的主要動脈發生撕裂的病症，肇因於動脈粥狀硬化性心血管疾病。

國家廣播公司(NBC)取得的警用無線電錄音顯示，緊急救護人員11日晚間獲報前往葛理漢位於國會山莊的住所處理「心臟驟停」狀況。

急救人員的錄音顯示，當時在現場進行心肺復甦(CPR)急救；NBC獲得的現場照片顯示，醫護人員用擔架將一名患者抬離葛理漢的住所，送上救護車，警車和消防車隨後抵達。

事發前無任何徵兆

葛理漢一名資深幕僚12日透露，事發前沒有任何徵兆顯示葛理漢生前身體微恙，他原定12日出席NBC節目「會晤新聞界」(Meet the Press)。

葛理漢辦公室發布聲明指出，他因突發且短暫的疾病去世，家屬感謝各界祈禱，懇請外界在此艱難的時刻給予隱私。

參議員葛理漢(右)12日猝逝，他是總統的堅定盟友，川普下令白宮降半旗。(美聯社)

川普：排除謀殺可能

川普接受路透採訪時表示，他在葛理漢病逝前曾通電話，排除任何謀殺的可能。川普說：「確實有一些謠言，但我相信他只是得一場急性病，心臟病發作。他是我的朋友、摯友，失去他讓我非常痛心。」

葛理漢1994年當選聯邦眾議員，2002年接替瑟蒙(Strom Thurmond)進入參院，長期活躍於外交、國防與司法事務，曾任司法委員會主席。

川普透過社群媒體發文，推崇這位極具影響力參議員是「最偉大的人之一」，寫道「參議員葛理漢是我所認識最偉大的人與參議員之一，如今他已離世！他總是勤奮工作，是一位真正的美國愛國者。林賽(葛理漢的名字)將讓人無比懷念！」

前總統拜登與夫人對於葛理漢驟然離世深感震驚，拜登指出，「我和林賽在國會共事超過十年，這些年來在許多議題上緊密合作，我們曾以參院外交委員會成員身分一同走遍世界」。

烏在華府最堅定支持者

在外交事務方面，葛理漢是烏克蘭在華府最堅定的支持者之一；俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，葛理漢十度造訪當地；他也是以色列的堅定盟友，並曾力主對伊朗採取強硬軍事行動。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)在「臉書」發文哀悼葛理漢辭世，寫道，「俄羅斯侵略這些年來，葛理漢參議員曾十度造訪烏克蘭，總是在最需要的時候與烏克蘭人民同在，美國及世界失去一位果敢的領袖」。

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)發布聲明表示，「在我們最近會晤時，我說：『林賽是以色列的偉大朋友，也是我的珍貴友人。我們沒有比林賽更好的朋友了。』林賽了解以色列與美國的安全密不可分。他畢生致力於保衛美國、鞏固我們同盟及捍衛自由世界，以色列失去了一位最偉大的朋友。」