葛理漢辭世、麥康諾住院 凸顯參院老化問題

共和黨資深參議員葛理漢(左)猝逝，麥康諾(右)臥病在床，參院議事面臨挑戰。(美聯社)

華盛頓郵報報導，參議院的高齡化問題因為葛理漢 （Lindsey Graham）猝逝與麥康諾 （Mitch McConnell）住院再度成為焦點，憂心立法進程會因此受到嚴重阻礙。

報導指出，在過去一個月間，救護車曾兩次被派往現任參議員住處。第一次是在6月的一個早晨，救護車抵達了84歲的肯塔基州共和黨參議員麥康諾家中。麥康諾曾是共和黨在參議院的領袖。第二次是在上周末，救護車抵達71歲的南卡羅來納州參議員葛理漢家中。葛理漢於11日晚間去世。

這兩位參議員都是本屆國會成員，而本屆參議院（第119屆）是美國史上第三屆年齡最老的國會。根據統計，現任眾議院議員的平均年齡為58歲，參議員的平均年齡接近64歲。

參議院長期以來都面臨高齡化的挑戰。但據國會歷史專家指出，國會從未建立起應對此類問題的必要規則和相關程序。有參議員曾帶病在昏迷和中風中繼續任職，有人消失多年，有人在任上去世。而每次國會都只是臨時應對，始終沒有制定任何規則。

參議院高齡化問題對國會立法進程已構成嚴重威脅，同時也影響到共和與民主兩黨在國會間的勢力消長。

麥康諾在成為參議院歷史上任期最長的共和黨領袖之前，曾擔任參議院道德委員會和參議院規則委員會主席。葛理漢去世前正在競選第五個任期，他生前擔任預算委員會主席。他的去世使該委員會陷入僵局。 參議員麥康諾辦公室12日發布照片顯示，他的妻子前運輸部長趙小蘭前往醫院探視他。(路透)

專家指出，葛理漢的去世加上麥康諾的缺席，可能會使撥款委員會的運作變得異常複雜，在麥康諾復行視事之前，共和黨在撥款委員會的席位將以13席對14席處於劣勢。在麥康諾回歸與葛理漢繼任者就職宣誓之前，共和黨在參議院的席位優勢將會更加微弱，是51席對47席。

「很遺憾，參議院確實經常要處理這類問題，」智庫兩黨政策中心（Bipartisan Policy Center）主任索寧（Michael Thorning）表示。 「如果參議員喪失行為能力，那麼結束他職務的唯一途徑就是任期屆滿、去世、被驅逐或辭職。」除了這些途徑之外，並沒有其他機制可以阻止麥康諾的繼續擔任參議員。