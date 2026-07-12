參議員猝逝／葛理漢重要地位難取代 共和黨尋代理人遇挑戰

葛理漢在參院參與審核聯邦稅收與開支，職位非常重要。(路透)

南卡羅來納州共和黨 聯邦參議員葛理漢 (Lindsey Graham)11日晚間因突發疾病，短時間內搶救不及而辭世，享壽71歲。他的重量級地位，讓共和黨在找尋期中選舉替代候選人，及推動川普總統議程時面臨挑戰。

據華爾街日報和紐約時報報導，共和黨籍州長麥克馬斯特(Henry McMaster)可立即任命一位臨時代理人，完成葛理漢剩餘任期至明年1月。代理人可以選擇參加共和黨特別初選的提名，也可以僅臨時擔任。南卡州法律規定因突發變故舉行的特別初選將於8月11日舉行。如果沒有任何候選人獲得多數票，得票最高的兩名候選人將於兩周後的8月25日進行決選。

一旦有人接任，共和黨在參議院的席次將恢復至53比47的些微多數，不過共和黨參議員麥康諾(Mitch McConnell)因健康問題仍無法投票。

知情人士透露，目前被點名可能獲得短期任命或有意投入共和黨初選的人選，包括副州長伊維特(Pamela Evette)，以及聯邦眾議員佛萊(Russell Fry)、梅絲(Nancy Mace)、諾曼(Ralph Norman)。梅絲12日在福斯新聞節目中表示她會考慮是否參選；由於共和黨在眾議院僅維持微弱多數，黨內領導層已表明不希望任何眾議員在本屆國會結束前轉任其他職位。

葛理漢是川普最親近的盟友之一，但偶爾也願意違背黨意投票，同時也與民主黨人士維持友誼。共和黨雖同時掌控兩院，但由於川普與部分黨內成員意見衝突，今年夏天推動重大法案一直困難重重。參議院終結「阻撓議事規則(filibuster)」所需的60票門檻意味著，共和黨在大多數法案上仍需要至少部分民主黨人支持。

葛理漢擔任參院預算委員會主席期間，在去年及今年利用預算協調程序，讓共和黨繞過阻撓議事制度，協助共和黨推動兩項重大法案，分別是「大又美法」及另一項今年簽署成法，確保川普任期內可維持更高移民執法經費的法案。部分共和黨人士原本希望推動第三項預算協調法案，可能涵蓋軍事支出、削減社福計畫、進一步減稅，葛理漢支持這項構想，但黨內對於是否推動及法案內容仍有分歧。