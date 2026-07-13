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傍晚通電話、凌晨接噩耗 川普發文悼念：「葛理漢是真正的愛國者」

編譯陳韻涵／綜合報導
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參議員葛理漢(右)是川普總統盟友，川普的許多政策都獲得葛理漢支持。(路透)
參議員葛理漢(右)是川普總統盟友，川普的許多政策都獲得葛理漢支持。(路透)

南卡羅來納州共和黨聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)於11日晚間因「突發疾病」猝逝，享壽71歲。川普總統透過社群媒體平台「真實社群」(Truth Social)發文哀悼，稱讚葛理漢是他所認識「最偉大的人之一、最傑出聯邦參議員之一、真正的愛國者」，並透露葛理漢驟逝當晚與他最後通話的細節。

川普接受國家廣播公司(NBC)節目「會晤新聞界」(Meet the Press)節目主持人韋爾克(Kristen Welker)訪問時透露，他在葛理漢過世前的11日傍晚曾與他通電話。

葛理漢當時提及他剛從烏克蘭返美不久，並告訴川普：「我們已經準備好推動『拯救美國法案』(SAVE America Act)。」

川普回憶說道，葛理漢在電話中聽起來「有點累，但狀況很好」，兩人甚至討論稍晚可能碰面。

參議員葛理漢猝，川普在社媒貼文致悼。(取自Truth Social)
參議員葛理漢猝，川普在社媒貼文致悼。(取自Truth Social)

葛理漢原定出席「會晤新聞界」節目受訪，川普透露，他當時在電話中回覆葛理漢說：「我們會做好，林賽(葛理漢)，我們會做到的，我很快就會見到你。」

川普說：「約莫凌晨1時，我接到葛理漢辦公室人員的消息，說他過世了。我真的無法相信，他就像我的家人一樣。」

川普接受有線電視新聞網(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)主持人塔珀(Jake Tapper)訪問時表示，這通電話「可能是他生前最後一通電話」。

川普直言，葛理漢猝逝對他力推的「拯救美國法案」形同「一大打擊」。

川普與葛理漢不僅是高爾夫球友，也是好朋友，並經常就政治議題向葛理漢尋求建議；兩人廣泛討論外交政策，且葛理漢經常鼓勵川普在對抗伊朗與俄羅斯等國時採取更強硬的立場。

川普6月在一場活動上稱讚葛理漢「非常出色，他一直陪伴在我身邊」。

兩人曾在2016年爭奪共和黨總統候選人提名，川普說：「那場競爭結束後，我們成為最好的朋友，他在參院給予我的幫助，不亞於任何人。」

南卡羅來納州共和黨籍州長麥馬斯特(Henry McMaster)將依照州法，直接指派人選遞補葛理漢空缺至明年1月任期屆滿；該州也將於數周內舉行共和黨初選，決定爭取該席次的新提名人選。

麥馬斯特發表聲明表示，葛理漢是「南卡州和美國最勇敢的鬥士，也是一位忠誠堅定的朋友」。

南卡參議員史考特(Tim Scott)哀悼，「美國失去了一位真正的政治家，而我失去了一位朋友。」

精華 FAQ

  • 葛理漢於11日晚間因突發疾病猝逝，享壽71歲。川普得知噩耗後表示難以置信，並強調葛理漢就像他的家人，也是他所認識最偉大、最傑出的參議員之一。

  • 川普說兩人是在葛理漢過世前的傍晚通電話，葛理漢提到剛從烏克蘭返美，並表示已準備推動拯救美國法案。兩人還討論了稍晚可能見面，川普稱他當時聽起來雖疲憊但狀況不錯。

  • 依南卡羅來納州法，州長麥馬斯特將直接指派人選接任葛理漢遺缺，直到明年1月任期屆滿。同時，該州也會在數周內舉行共和黨初選，決定爭取該席次的新提名人選。

葛理漢 川普 南卡羅來納州

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