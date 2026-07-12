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從撞球廳一路登上國會舞台 范斯：葛理漢為信念拚盡全力

編譯王曉伯／綜合報導　
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葛理漢(左)在疫情期間，於2022年4月訪問台灣，會見時任總統的蔡英文。(美聯社...
葛理漢(左)在疫情期間，於2022年4月訪問台灣，會見時任總統的蔡英文。(美聯社)

甫去世的南卡羅來納州參議員葛理漢（Lindsey Graham）從父母開設的撞球廰發跡，一路崛起，成為國際舞台上的要角，也是參議院中美國軍事力量最主要的擁護者之一。

葛理漢曾任空軍軍法官，晉升至上校，並獲得銅星勳章。這位風趣幽默的參議員以其南方口音、政治上的靈活性以及在外交政策上一貫的鷹派立場而聞名。 2016年，他以川普總統的反對者身分競選共和黨總統候選人提名，之後卻成為川普總統最堅定的盟友之一。

葛理漢於1955年7月19日出生於南卡羅來納州中央鎮，他的父母在鎮上擁有一家餐廳、酒吧和撞球廳。葛理漢和父母及妹妹全住在店面後面的一個房間裡。

葛理漢在自傳中寫道，小時候，他可以自由出入父母開設的酒吧「衛生咖啡館」（Sanitary Cafe），偶爾會偷偷喝一口啤酒，或者抽一口顧客的香菸。顧客們會帶他去打獵和釣魚，都叫他「臭小子」。

葛理漢高中時成績平平，卻成為了家族中第一個上大學的人，就讀南卡羅來納大學。在大學期間，他的父母相繼去世，葛理漢成為妹妹的監護人，他終身未婚。他後來經常讚揚社會保障制度的益處，而且正是這套制度幫助他們度過難關。

在獲得法律學位後，葛理漢進入空軍服役擔任軍法官，最初是為被控士兵辯護，最終晉升為駐德國的空軍歐洲首席檢察官。

退役回到南卡羅來納州後，葛理漢很快就投身政壇。1992年，他當選州議員，1994年又當選聯邦眾議員。在前總統柯林頓因與白宮實習生有染而被彈劾一案中，葛理漢扮演了重要角色。在共和黨控制的眾議院通過彈劾柯林頓後，但最終參議院投票宣告柯林頓無罪。

2002年，葛理漢成功當選聯邦參議員。他很快就適應了參議院的生態。他有時早上獨自一人在參議院餐廳用餐，然後全心投入當天激烈的政治鬥爭。

副總統范斯回憶葛理漢的政治風格。他說：「我記得有一次午餐時，我和葛理漢就一項烏克蘭援助法案發生了激烈爭論。我第二天得知，他正在幕後推動一項我非常關心的鐵路法案，」范斯表示，「這就是葛理漢。他會為了自己相信的事情拚盡全力，但是在關鍵時刻，他也同樣願意為你挺身而出。」

精華 FAQ

  • 他出生於南卡中央鎮，家中經營餐廳、酒吧與撞球廳，之後就讀南卡羅來納大學，取得法律學位後進入空軍任軍法官，再回鄉參選，先後當選州議員、聯邦眾議員與參議員。

  • 他曾在空軍擔任軍法官，後來晉升至上校，並獲頒銅星勳章；在外交政策上則以鷹派立場聞名，長期支持美國軍事力量，也因此成為參議院內的重要聲音。

  • 范斯表示，葛理漢會為自己相信的事情拚盡全力，像是面對烏克蘭援助法案會堅持立場，但在其他重要議題上，也願意私下幫別人推動法案並在關鍵時刻出手。

葛理漢 范斯 南卡羅來納州

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