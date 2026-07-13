葛理漢疑遭謀殺？剛密訪烏克蘭、被伊朗列暗殺目標 FBI介入調查

葛理漢剛訪問基輔歸來，圖為10日他在基輔和媒體談話。(路透)

南卡羅來納州資深聯邦參議員葛理漢 (Lindsey Graham)驟逝消息，震驚華府，儘管初步調查報告證實死因為主動脈剝離，不過葛理漢過世前數日密訪烏克蘭，參觀高度機密的無人機工廠，加上被伊朗 當局列為暗殺目標，因此「謀殺陰謀」謠言甚囂塵上，連FBI 也介入「協助」警方調查。

根據每日郵報(Daily Mail)報導，葛理漢辦公室12日下午引用華府法醫辦公室初步調查報告，發表聲明指出死因為「動脈粥狀硬化性心血管疾病導致主動脈剝離」，並補充道：「在所有毒理學和顯微鏡檢測結果出爐前，暫不簽發死亡證明，以便更新反映死因並適切描述死亡方式。」

其實早在聲明公布前數小時，聯邦調查局(FBI)已派員前往葛理漢住處展開調查，甚至FBI局長巴特爾(Kash Patel)也透過社群平台X發文證實FBI全力「協助警方並提供一切必要資源」。

葛理漢長期支持烏克蘭和以色列，並就俄羅斯和伊朗等外交議題向川普總統提供建議，上周趁國慶假期機會，密訪烏克蘭總統澤倫斯基，並參觀一處高度機密的Skyfall無人機基地；此外，葛理漢經常就俄羅斯和伊朗等外交議題提供建議，被伊朗當局視為眼中釘，卻被他一笑置之，結果死訊傳至伊朗，國家電視台主持人直接開嗆表示：「恭喜伊朗人民，美國聯邦參議員葛理漢已經去世，他被送進地獄。」 葛理漢剛訪問基輔歸來，圖為10日他在基輔和媒體談話。(美聯社)

因此葛理漢驟逝後，「謀殺陰謀」謠言四起，保守派組織「美國安全暨保障中心」(Center for American Safety and Security)主任莫布斯(Megan Mobbs)在X發文指出：「心臟驟停告訴我們，他的生命是如何結束，卻不能告訴我們心臟停止跳動的原因。」右翼網紅盧默(Laura Loomer)也認為四個月前俄羅斯總統普亭顧問杜金(Alexander Dugin)威脅暗殺葛理漢，呼籲有關當局展開調查。

11日晚間8時30分左右，葛理漢住所撥打911電話並緊急將他送醫治療，最終搶救無效，享年71歲，川普在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文表達哀悼：「他是我認識最偉大的人之一，也是最偉大的參議員之一....我們將永遠懷念葛理漢！」還有副總統范斯也發表長文讚揚葛理漢「為其信仰的事業拼盡全力，在關鍵時刻同樣願意挺身而出、為人民爭取權益」。