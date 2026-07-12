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共和黨葛理漢過世、麥康諾住院 動搖參院席次

中央社／華盛頓12日專電
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參議員葛理漢12日猝逝，川普總統下令白宮降半旗。圖為葛理漢10日訪問基輔。(路透...
參議員葛理漢12日猝逝，川普總統下令白宮降半旗。圖為葛理漢10日訪問基輔。(路透)

共和黨籍美國聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham）11日突然過世，另一位資深議員麥康諾（Mitch McConnell）近期緊急入院，今天首度公開聲明未患重症，將努力返回議場。美國國會參院2位資深議員陸續因辭世與意外無法到場，共和黨雖仍居多數，但未來表決恐出現變數。

71歲的共和黨籍聯邦參議員葛理漢突然病逝，消息震撼國會山莊。選出葛理漢的南卡羅來納州依據法令，州長麥馬斯特（Henry McMaster）有權指派接替人選，但可能的競爭者眾，恐一時無法出現人選。

此外，今年84歲的同黨籍參議員麥康諾6月中因緊急醫療事故送醫，無法現身議場投票。麥康諾辦公室指狀況已漸改善，參院多數黨領袖圖恩（John Thune）也與他通話約20分鐘。

麥康諾今天在參議員網站發表對選民聲明指出，「醫生已確認我沒有骨頭碎裂、腦震盪，沒有心臟病、中風、腫瘤或內出血。但曾一度短暫無意識被送醫，過去幾週獲得極佳照護，但期間必須治療輕微肺炎。」

聲明強調，會持續努力盡快回到參院，也會向選民公開康復進度。

兩位共和黨建制派資深參議員一個月內過世與意外入院，可能動搖參院席次與投票結果。早前參院共和黨與民主黨、獨立派議席為53比47。共和黨一人過世、一人如缺席，總席次將降為98席，兩黨為51比47，共和黨雖仍居多數，但表決恐出現變數。

有線電視新聞網（CNN）早前引用麥康諾華府住處鄰居提供的影像報導，6月14日上午8時30分左右，救護車與消防車抵達街道封街，另一名鄰居指約9時左右，有人躺在擔架被抬出，並看見患者臉部為麥康諾，不過警方沒有證實。

麥康諾的妻子為華裔前運輸部長趙小蘭。新華社報導，趙小蘭6月17日與中國國家副主席韓正會面。趙小蘭在麥康諾送醫後3天現身北京引起各界揣測，麥康諾辦公室今天公開聲明同時提供她與丈夫的合照。

麥康諾自1985年出任參議員，長期擔任共和黨黨鞭與黨團領袖，目前是參院排名第2的資深議員，並擔任規則與行政委員會主席，他已宣布明年初離任。

麥康諾選區肯塔基州雖為共和黨鐵票區，聯邦眾議員巴爾（Andy Barr）初選通過，將接手角逐麥康諾的參院席次。美國國會議員健康狀況欠缺透明及保護個人隱私議題再度成為焦點。

已故民主黨籍聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）2023年9月辭世，過世前已無法前往議場投票。

精華 FAQ

  • 依州法由州長麥馬斯特指派接任人選，但可能競爭者眾，短期內未必能迅速確定新任參議員，影響共和黨席次安排。

  • 他表示沒有骨頭碎裂、腦震盪、心臟病、中風、腫瘤或內出血，只是曾短暫無意識且治療輕微肺炎，因此外界關注他能否盡快回到議場。

  • 在葛理漢過世、麥康諾又短期缺席下，參院總席次與出席人數都可能下降，雖共和黨仍保有多數，但未來表決結果更可能出現變數。

共和黨 麥康諾 葛理漢

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