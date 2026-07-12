將川普行政令變法律 共和黨議員提「出生公民權澄清法案」

有國會眾議員提案修改法律，澄清憲法第14修正案有關「出生公民權」模糊之處。圖為華府最高法院前維權人士桿衛根據第14修正案的「出生公民權」。(路透)

最高法院6月30日裁定川普 總統限制出生公民權的行政命令違憲之後，維吉尼亞州共和黨 聯邦眾議員麥奎爾(John McGuire III)10日提出「出生公民權澄清法案」(Birthright Citizenship Clarification Act)，打算將川普推翻屬地主義公民權的主張化為法律。

國會山莊報(The Hill )報導，麥奎爾的法案試圖仿照大法官卡瓦諾在最高法院裁決當天單獨提出的協同意見書；未加入多數意見的卡瓦諾認為，川普行政命令違反的是現行聯邦法規，而不是憲法第14修正案本身，國會可以修改法規。

麥奎爾的法案旨在修改「移民和國籍法」(8 U.S.C. 1401(a))第301(a)條，該條款規定任何在美出生並受其管轄者，出生即自動獲得美國公民身分。

根據麥奎爾所提修正案，母親非法滯留美國且父親非美國公民的子女，不會被賦予公民身分；母親合法臨時居留但父親並非美國公民的子女，以及其他一些較不常見情況，例如在外國船隻上出生的兒童或外國政府官員的子女，也拿不到公民身分。

麥奎爾聲明表示，「美國公民身分是特權，也是必須受到保護的榮譽。」「外國公民長期利用『生育旅遊』等出生公民權程序漏洞，濫用公民權，貶低了美國公民身分的意義。」

與麥奎爾合作起草法案的立法分析研究所(Institute for Legislative Analysis)所長麥格拉斯(Fred McGrath)表示，他有信心，麥奎爾的法案若面臨最終上訴到最高法院的法律挑戰，將符合憲法標準。

立法分析研究所執行長麥克高恩(Ryan McGowan)則指出，「這項精心制定的法案，既遵循了卡瓦諾大法官指示，也實現了川普總統行政命令的各項目標。要求透過憲法修正案來解決這場危機，其實是無視政治現實。」「這項法案是保守派真正阻止『生育旅遊』、恢復美國公民身分真正意義的最可行途徑。」

川普8日已表示，他的政府將向最高法院提出重審請求，試圖改變法院日前否決他限制出生公民權行政命令的裁決。不過，最高法院自1965年以來，從未同意重審已完成辯論的案件，此舉勝算極低。