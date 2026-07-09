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不堪性醜聞 緬因州普拉特納退選聯邦參議員：退選不代表承認有錯

編譯中心／綜合報導
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緬因州民主黨籍參議員候選人普拉特納宣布結束競選。(美聯社)
緬因州民主黨籍參議員候選人普拉特納宣布結束競選。(美聯社)

緬因州民主黨籍參議員候選人普拉特納(Graham Platner)8日晚表示結束競選活動。此前，他面臨性侵指控，使這場原本在數月爭議中仍持續推進的非主流競選活動最終崩潰，也危及民主黨重新奪回國會參院控制權的努力。

「我們相信，為了讓這場運動繼續下去，領導者不能再是我。因此，基於這個原因，我們將暫停競選活動。」普拉特納8日晚間表示。

美聯社與華盛頓郵報報導，普拉特納的退出，很可能迫使民主黨內部展開反思與調整。民主黨目前在溫和派與進步派之間存在重大分歧，而今年期中選舉期間，民主黨正努力尋求團結。

緬因州被視為決定下屆參院控制權的關鍵州之一，在總統川普整體支持度偏低的情況下，民主黨迫切需要一名能擊敗緬因州共和黨參議員柯林斯(Susan Collins)的候選人。柯林斯正尋求連任。

41歲的普拉特納表示，接替他的候選人遴選程序必須「公開、透明且民主」，並應反映支持他的選民所秉持的意願與價值觀。他同時也抨擊民主黨在華盛頓特區的領導階層。

普拉特納說：「華盛頓特區的人應該留在華盛頓特區。決策不應該由身處政治權力中心的人來做。」

普拉特納強調，他的決定並不代表承認自己有過錯。

儘管普拉特納過去從未擔任過民選公職，進步派領袖仍支持他，聲勢超過原本獲得民主黨建制派青睞的州長米爾斯(Janet Mills)。米爾斯於4月底退出競選，而身為退伍軍人及牡蠣養殖業者的普拉特納，則逐漸整合了初選選民的支持。

這些選民渴望一名更具對抗性的候選人，也願意忽視他的爭議過往，包括身上有被認定為納粹象徵的刺青，以及他過去在網路上發表過淡化性侵問題的言論，更願忽視普拉特納被多位女性指控性侵的醜聞。

就在普拉特納於6月9日的民主黨初選勝出前不久，有報導指出，他在已婚期間曾與其他女性互傳露骨性訊息，並且曾在與前女友爭吵時發生肢體衝突。

然而，他的支持直到本6日才開始大幅下滑，當天政治新聞網站Politico報導，又有一名女性具名指控普拉特納在她要求停止後，仍在醉酒狀態下強迫與她發生性關係。

根據緬因選務法規，如果初選勝出的候選人在7月13日下午5點前退出競選，政黨官員可以選擇新的被提名人。替代候選人必須在7月27日前確定。因此緬因州及全國民主黨建制派都全力動員，要普拉特納主動退選，聲浪巨大。

民主黨若要重新取得對100席參院的控制權，必須淨增加4個參院席次。黨內領袖將緬因州視為實現這一目標的關鍵一環，其他重要戰場還包括阿拉斯加州、俄亥俄州和北卡州。

精華 FAQ

  • 他因接連遭到性侵與性醜聞指控，支持度大幅下滑，在黨內外要求退選的壓力下，宣布暫停競選活動，避免繼續拖累民主黨在緬因州的選情。

  • 普拉特納表示，退選是為了讓這場運動能繼續下去，但不代表承認自己有錯；他也批評華盛頓的民主黨領導層，不應由政治核心人物主導決策。

  • 緬因州是民主黨爭奪參院多數的關鍵州之一，普拉特納退選後，黨內必須在期限內迅速推出替代人選，否則恐影響對抗共和黨現任議員柯林斯的機會。

緬因州 民主黨 華盛頓郵報

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