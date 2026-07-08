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麥康諾病況謠言滿天飛 共和黨領袖：2天前才聊20分鐘

記者胡玉立／綜合報導
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肯塔基州共和黨資深參議員麥康諾5月曾坐著輪椅出席國會的政策午餐會，現對其病況有不...
肯塔基州共和黨資深參議員麥康諾5月曾坐著輪椅出席國會的政策午餐會，現對其病況有不同說法。(路透)

現年84歲的肯塔基州共和黨資深參議員麥康諾 (Mitch McConnell) 6月14日在華府家中突發疾病送醫；現在病況如何，說法莫衷一是。華府極右派人士盛傳麥康諾已「腦死」，美聯社7日報導參院兩位共和黨領袖和策士詹寧斯(Scott Jennings)表示這兩天已分別與麥康諾通過話，麥康諾意識清醒，能談論從伊朗問題到緬因州政治醜聞等各種議題。

詹寧斯(Scott Jennings)7日在X平台發文道：「今天上午我和老友、肯塔基州資深參議員麥康諾通話。他仍在醫院接受治療，我們聊了快20分鐘……談到伊朗、烏克蘭、緬因州局勢、我參觀羅斯福總統圖書館的經歷，甚至還聊了一些參院歷史。我告訴他，我們希望他盡快重返工作崗位。」

美聯社及政治新聞網站NOTUS在7日報導，參院共和黨領袖熊恩(John Thune)6日與麥康諾通電話，「時間很長且內容豐富」，討論國家安全等諸多議題。另一名領袖巴拉索(John Barrasso)則於7日與麥康諾電話交談20分鐘。巴拉索的發言人諾伊斯說：「麥康諾參議員精神貫注，渴望回到參院。」

麥康諾三周前緊急送醫；麥康諾辦公室從未證實他送醫原因，僅表示他正接受「極佳治療」，拒絕透露任何病情訊息或他是否重返工作崗位。有關麥康諾健康狀況的猜測，愈演愈烈。

麥康諾的妻子、前運輸部長趙小蘭在麥康諾入院後前往中國。儘管有關丈夫病情傳言和猜測甚囂塵上，但趙小蘭發言人7日告訴福斯新聞，麥康諾的病情沒有嚴重到需要趙小蘭取消行程。

發言人指出，趙小蘭「當時正在中國進行一趟早已安排好的行程，目的是支持她家族的慈善事業，她會見了包括美國大使在內的多名人士。參議員的健康狀況並未嚴重到需要立即返回美國。」趙小蘭已返回美國。

共和黨正努力保住參院微弱多數席次；麥康諾已表明不再連任，不參加11月期中選舉。若麥康諾離職或無法在8月3日前恢復工作，肯塔基州民主黨州長貝希爾(Andy Beshear )必須舉行補選。參院將在下周開議。

極右派陰謀論網紅盧默(Laura Loomer)稍早聲稱，匿名白宮消息人士告訴她，麥康諾處於「植物人狀態」或「腦死」，「不會回來」上班了。獨立記者湯森 (Desiréee Townsend) 宣稱她能證實此說法，她寫道：「這幾天我從消息來源那裡聽到同樣說法。現在我正在醫院，等他們最終決定何時停止他的生命維持系統，移走遺體。」

肯塔基州共和黨資深參議員麥康諾病況如何，說法不一，傳言滿天飛。(路透)
肯塔基州共和黨資深參議員麥康諾病況如何，說法不一，傳言滿天飛。(路透)

精華 FAQ

  • 因他6月14日突發疾病送醫後，辦公室未公開具體病因與進展，外界只能靠零碎訊息揣測，導致腦死、植物人等說法在網路上迅速擴散。

  • 多名共和黨領袖出面否認傳言，表示最近兩天仍與他通話，內容涵蓋伊朗、烏克蘭及參院議題，並形容他精神清楚、渴望回到工作。

  • 麥康諾不再連任，若他無法在8月3日前恢復工作，肯塔基州將可能啟動補選，這將影響共和黨能否維持參院微弱多數。

麥康諾 共和黨 肯塔基州

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