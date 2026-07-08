緬因州參議員選舉／普拉特納涉性侵 大老桑德斯喊話退選

民主黨參議員桑德斯(左)於今年5月一場活動中，和緬因州民主黨聯邦參議員候選人普拉特納(右)一起握手造勢；在普拉特納爆出性侵指控後，桑德斯宣布撤回支持。(美聯社)

緬因州民主黨 聯邦參議員候選人普拉特納(Graham Platner)遭到性侵指控後，引發愈來愈多要求他退選的呼聲；民主黨參議員桑德斯 (Bernie Sanders)7日宣布，撤回對普拉特納的支持；民主黨領袖正忙於研議後續因應措施。

桑德斯長期支持普拉特納參選，並將他視為對抗共和黨籍參議員柯林斯(Susan Collins)的重要人選，桑德斯說已與普拉特納交談，並稱：「鑑於這些非常嚴重的指控，我已建議他退出競選。」

普拉特納否認相關指控，也未接受外界要求他辭去候選人資格的呼籲。相反地，他6日發布一段影片表示，正在考慮競選活動的下一步，同時取消原定的市民大會活動。

普拉特納面臨黨內高層勸退之際，華盛頓郵報7日分析，根據緬因州州州法，普拉特納必須在7月13日之前退選，民主黨才來得及另覓人選披掛上陣挑戰尋求任期「六連霸」的共和黨參議員柯林斯。

7月13日是緬因州11月選舉選票確認的截止日期，如果普拉特納在期限之前退選，州務卿便將依法宣布民主黨候選人出缺，民主黨得以在7月27日下午5時之前推派替補人選。

同一時間，尋找替代人選出馬挑戰柯林斯的角逐已經展開，焦點集中在上個月在緬州州長初選的參選人。

民主黨加州聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna)6日宣布取消支持普拉特納之後，旋即推崇緬州前任州參議會議長傑克森(Troy Jackson)。其他民主黨要角也紛紛透過社群媒體發文，呼籲黨內高層尋找自由派候選人替代普拉特納。

在民主黨州長初選中排名第二的前任緬州衛生主管沙阿(Nirav Shah)，被視為可能出線的潛在人選之一，州務卿仙娜‧貝洛斯(Shenna Bellows)也被媒體點名有希望代替普拉特納。之前退選的緬因州州長米爾斯(Janet Mills)也有可能重披戰袍。

華盛頓郵報報導，先前曾經挺過一連串爭議的普拉特納，如今處境是民主黨同僚的支持全面崩盤；被認為有翻轉機會的緬因州席次關係參院控制權，目前共和黨對民主黨在參院享有53席對47席的優勢。

民主黨緬因州聯邦參議員候選人普拉特納（Graham Platner）。（路透）