「他忠於總統 非恪守憲法」司法部逾千前員工 籲封殺布蘭奇

川普前私人律師布蘭奇獲提名司法部長，1200名前司法部員工聯名敦促參院司法委員會否決這項任命，指布蘭奇「是效忠總統，非恪守憲法」。(美聯社)

超過1200名前司法部 員工聯名致函參院 司法委員會，敦促否決川普前私人律師布蘭奇(Todd Blanche)的司法部長提名，信中指控布蘭奇在副部長任內腐敗與濫權，包括對總統政敵進行報復性起訴、貶抑法官，並破壞司法部非政治性文官體系。

每日郵報報導，超過1200名橫跨14屆政府的前司法部員工7日聯名致函參院司法委員會，敦促否決布蘭奇的司法部長提名，連署人包括曾在共和黨 與民主黨總統主政時期於司法部任職的前官員，其中包括數十位聯邦檢察官、部門主管及司法部與聯邦調查局其他資深領導人，部分人士還曾直接與布蘭奇共事。

身為川普前私人律師的布蘭奇，預定下周出席參院司法委員會提名聽證會。

發起這封信的司法部前員工團體「司法連線」(Justice Connection)執行長楊格(Stacey Young)表示，「布蘭奇自獲任司法部副部長以來，已多次證明他的最高原則是效忠總統，而非恪守憲法。」

此信已送交參院司法委員會主席葛拉斯理(Chuck Grassley)，以及該委員會民主黨參議員杜賓(Dick Durbin)。信中提到，「布蘭奇對司法部非政治性文官體系的攻擊，其後果影響非僅司法部內部，已波及整個國家，」「布蘭奇在司法部文官體系中灌輸的恐懼文化必須終止，對職業文官的尊重必須恢復...這個共和國是『法治，而非人治』。」

前司法部員工還列舉了布蘭奇在任內長期腐敗與濫權事件清單，包括對總統政敵的報復性起訴與調查、以納稅人的錢來獎勵違法者的協議、為1月6日國會暴亂事件消除究責、艾普斯坦檔案處理不當、貶抑法官以及屢次違反法院命令等。

對此，司法部一位發言人7日駁斥說，「全國執法機構支持代理司法部長布蘭奇的提名，包括代表全美數十個大城市警察領導層的主要城市警長聯盟、代表全球數萬名執法領導人的國際警察首長協會等。」

去年11月，布蘭奇的言論曾遭到抨擊，他在參與一場活動時，嚴詞抨擊聯邦法官暫緩或阻止川普部分重大行政命令與行動，還鼓勵在場的年輕律師與法學生反擊，布蘭奇當時表示，「這是一場戰爭，不戰鬥就不會贏。」這些前法官譴責布蘭奇的言論，認為他的說法「不僅危及個別法官與法院工作人員的安全，也侵蝕人民對司法體系公正且平等地位的信任。」