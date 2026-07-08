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「他忠於總統 非恪守憲法」司法部逾千前員工 籲封殺布蘭奇

編譯莊瑞萌／綜合報導
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川普前私人律師布蘭奇獲提名司法部長，1200名前司法部員工聯名敦促參院司法委員會...
川普前私人律師布蘭奇獲提名司法部長，1200名前司法部員工聯名敦促參院司法委員會否決這項任命，指布蘭奇「是效忠總統，非恪守憲法」。(美聯社)

超過1200名前司法部員工聯名致函參院司法委員會，敦促否決川普前私人律師布蘭奇(Todd Blanche)的司法部長提名，信中指控布蘭奇在副部長任內腐敗與濫權，包括對總統政敵進行報復性起訴、貶抑法官，並破壞司法部非政治性文官體系。

每日郵報報導，超過1200名橫跨14屆政府的前司法部員工7日聯名致函參院司法委員會，敦促否決布蘭奇的司法部長提名，連署人包括曾在共和黨與民主黨總統主政時期於司法部任職的前官員，其中包括數十位聯邦檢察官、部門主管及司法部與聯邦調查局其他資深領導人，部分人士還曾直接與布蘭奇共事。

身為川普前私人律師的布蘭奇，預定下周出席參院司法委員會提名聽證會。

發起這封信的司法部前員工團體「司法連線」(Justice Connection)執行長楊格(Stacey Young)表示，「布蘭奇自獲任司法部副部長以來，已多次證明他的最高原則是效忠總統，而非恪守憲法。」

此信已送交參院司法委員會主席葛拉斯理(Chuck Grassley)，以及該委員會民主黨參議員杜賓(Dick Durbin)。信中提到，「布蘭奇對司法部非政治性文官體系的攻擊，其後果影響非僅司法部內部，已波及整個國家，」「布蘭奇在司法部文官體系中灌輸的恐懼文化必須終止，對職業文官的尊重必須恢復...這個共和國是『法治，而非人治』。」

前司法部員工還列舉了布蘭奇在任內長期腐敗與濫權事件清單，包括對總統政敵的報復性起訴與調查、以納稅人的錢來獎勵違法者的協議、為1月6日國會暴亂事件消除究責、艾普斯坦檔案處理不當、貶抑法官以及屢次違反法院命令等。

對此，司法部一位發言人7日駁斥說，「全國執法機構支持代理司法部長布蘭奇的提名，包括代表全美數十個大城市警察領導層的主要城市警長聯盟、代表全球數萬名執法領導人的國際警察首長協會等。」

去年11月，布蘭奇的言論曾遭到抨擊，他在參與一場活動時，嚴詞抨擊聯邦法官暫緩或阻止川普部分重大行政命令與行動，還鼓勵在場的年輕律師與法學生反擊，布蘭奇當時表示，「這是一場戰爭，不戰鬥就不會贏。」這些前法官譴責布蘭奇的言論，認為他的說法「不僅危及個別法官與法院工作人員的安全，也侵蝕人民對司法體系公正且平等地位的信任。」

精華 FAQ

  • 他們認為布蘭奇在副部長任內多次濫權，對政治對手進行報復性起訴，並打擊司法部文官體系，已違背司法獨立與憲政原則，因此要求參院否決其提名。

  • 信中列舉他對總統政敵發動調查與起訴、以協議獎勵違法者、處理1月6日事件失當、貶抑法官，以及屢次違反法院命令，認為其行為造成廣泛傷害。

  • 司法部發言人表示，布蘭奇獲得多個全國性執法團體支持，包括主要城市警長聯盟與國際警察首長協會，認為這些組織代表大量執法領導人的立場。

司法部 共和黨 參院

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