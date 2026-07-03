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ICE展開「低調大掃蕩」 5天內逮捕逾1萬無證移民

編譯盧炯燊／綜合報導
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國安部長穆林上台後，抓捕非法移民轉趨低調，但打擊強度增加，五天內逮捕一萬人。（路...
國安部長穆林上台後，抓捕非法移民轉趨低調，但打擊強度增加，五天內逮捕一萬人。（路透）

總統川普取消出生公民權的行政命令遭最高法院駁回後，川普政府馬上展開「低調大掃蕩」行動，在6月底的5天內逮捕了1萬名無證移民

紐約時報報導，從6月27日到6月30日，海關及移民執法局(ICE)就逮捕了1萬人，其中在28日就達到2400人被捕的單日峰值。美聯社在分析相關數據後指出，今年2月開始，ICE平均每月逮捕3萬人左右，但6月份突然增至3.9萬人。截至6月30日，全美ICE拘留中心的在押總人數突破6.3萬人。

跟去年高調的在大城市展開行動不同，此次ICE在全國的執法行動明顯低調，但執法力度不但未減弱反而加強。

自高調採取行動的前國土安全部長諾姆(Kristi Noem)今年3月下台後，接任的穆林(Markwayne Mullin)表明會採取較低調、較隱蔽的方式。

福斯新聞引述一位熟悉ICE運作的消息人士表示，隨著「大又美法案」(One Big Beautiful Bill)通過一周年的臨近，ICE目前正利用該法所提供的資金加大行動力度。

內部文件也顯示，白宮明確告知ICE官員，希望看到逮捕人數顯著增加。目前，ICE已將「日均逮捕2000人」設定為新的執法目標，較今年初所定的日均1000人水平翻了一番。

紐約時報報導，ICE主管遣返部門的查爾斯(Marcos Charles)本周初在發給員工的內部郵件裡，對這個新戰果表示讚賞。

報導援引兩個匿名官員透露，為了保持這個行動節奏，ICE高層已下令盡可能讓前線執法人員「每周工作7天」，高級主管也須密切參與行動。

國土安全部負責行動的助理部長畢斯(Lauren Bis)說，自川普總統上任以來，移民執法部門一直履行他的承諾，逮捕並驅逐包括謀殺犯、強姦犯、戀童癖、幫派及恐怖分子在內的非法移民罪犯。

她又說，ICE逮捕的非法移民，近70%遭檢控或裁定在美國犯罪，目前已有超過300萬人被驅逐出境，而且人數還在不斷增加。

精華 FAQ

  • 紐約時報指出，ICE在6月27日至30日的5天內逮捕約1萬人，其中28日單日更達2400人，顯示執法強度明顯升高。

  • 去年多在大城市高調執法，如今則轉為全國性、較低調且更隱蔽的行動，但實際力度並未減弱，反而因資金與指示而進一步加強。

  • 內部文件顯示，白宮要求逮捕數顯著增加，ICE已把日均逮捕2000人列為新目標，較年初的1000人翻倍，並要求前線盡量每週工作7天。

ICE 移民 紐約時報

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