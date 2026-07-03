我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國際

大膽揭郭台銘從政受挫內幕 她曝曾馨瑩曾憤而離家出走

川普仍醞釀撤換理事 視庫克鮑爾為眼中釘 還鎖定亞特蘭大聯準銀總裁

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普政府內外的人馬正積極研究如何撤換Fed理事會成員，為川普更多人選騰出空間；圖...
川普政府內外的人馬正積極研究如何撤換Fed理事會成員，為川普更多人選騰出空間；圖為理事庫克。（路透）

美國總統川普和他的團隊醞釀繼續向聯準會（Fed）出招，在最高法院本周駁回川普政府將理事庫克免職的訴求後，又開始尋找其他辦法。

彭博引述知情人士報導，川普政府內外的人馬正積極研究如何撤換Fed理事會成員，為川普更多人選騰出空間。最高法院目前允許庫克留任，但她仍是川普陣營鎖定的對象，前主席鮑爾也一樣。

最高法院的裁定雖強化Fed不受行政部門干預的獨立地位，但有人指出，判決範圍相當有限，並警告這並未完全替Fed擋下未來的政治攻勢。

川普盟友並未因此退縮。他們認為，這項裁定反而提供一套程序上的做法，說明如何成功把庫克趕下台，因此正加倍推動相關行動。

川普周四告訴CNBC，最高法院的裁定是基於程序，而非案件實質內容，政府會啟動程序，把庫克逐出Fed。

他說：「我們會啟動程序，而且會把每一道程序都做到滴水不漏。」

知情人士還說，川普政府也把亞特蘭大聯邦準備銀行總裁出缺，視為另一個擴大影響Fed的機會，財政部長貝森特正透過人脈物色可能人選。據了解，川普經濟政策團隊認為，亞特蘭大聯準銀行總裁是極其重要的職位，因為這分區銀行針對經濟成長和其他議題所做的分析，向來備受市場關注。亞特蘭大聯準銀總裁明年也將擁有表決權。

據多位川普身邊人士透露，鮑爾卸任聯準會主席後仍留在理事會，川普對此一直相當不滿。鮑爾5月底因掌舵聯準會而獲頒甘迺迪勇氣人物獎，並稱讚國會明智地選擇「讓貨幣政策決策免受政治壓力」，更讓川普惱火。

白宮國家經濟會議主任哈塞特接受福斯財經新聞訪問時說：「鮑爾繼續留任，我很不放心。聯準會有多數人投票時，未必是出於愛國，而是因為想對付川普，我們得密切留意這件事。」

川普接受CNBC訪問時說，聯準會主席華許「面對的理事會可能不太友善，而且很不幸，這群人也可能想做錯誤的事。」

川普這番話似乎是在利率政策上給華許一些轉圜空間。川普也說：「他很出色，也很專業。我知道他希望怎麼做，但他還是得做他該做的事。」

精華 FAQ

  • 最高法院只是暫時允許庫克留任，並未完全排除後續程序。川普陣營解讀為可依照程序補強理由，繼續推動撤換行動，顯示他們並未放棄施壓聯準會。

  • 因為鮑爾即使卸任主席仍留在理事會，讓川普難以徹底改變Fed方向。川普與盟友認為，鮑爾是政策與政治上的阻力，因此持續把他列入關注對象。

  • 川普經濟團隊認為這是重要位置，因其分析常受市場關注，且明年將擁有表決權。財政部長貝森特也在透過人脈物色人選，企圖擴大對Fed的影響。

川普 鮑爾 庫克

上一則

川普任內賺翻 超越「原型」貝魯斯柯尼 紐時拿他與這些人相提並論

延伸閱讀

川普撤Fed理事吃癟…美最高法院裁定 庫克訴訟期間可暫時續任

川普撤Fed理事吃癟…美最高法院裁定 庫克訴訟期間可暫時續任
川普行政權擴大 最高法院推翻逾90年判例 總統可解職獨立機構首長

川普行政權擴大 最高法院推翻逾90年判例 總統可解職獨立機構首長
重大改變…最高法院擋下川普炒庫克 但這機構官員可解雇

重大改變…最高法院擋下川普炒庫克 但這機構官員可解雇
若華許支持升息 白宮開綠燈嗎？

若華許支持升息 白宮開綠燈嗎？

熱門新聞

美國總統川普主張大幅限縮出生公民權適用範圍，希望藉由重新定義第14修正案終結屬地主義公民權。路透

美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

2026-06-30 14:41
川普總統在社群媒體發文，分享他與前總統歐巴馬(右)年輕時的對比照。(截自Trump@Truth Social)

川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議

2026-06-28 10:37
白宮副幕僚長米勒。（美聯社）

白宮副幕僚長米勒：想尋求庇護？美國已完全關閉大門

2026-06-26 09:13
專欄作家卡洛爾（E. Jean Carroll）指控1990年代遭到房地產大亨川普性侵。（路透）

最高法院拒審理上訴 川普需賠女作家8330萬元

2026-06-29 10:27
川普總統期待7月4日將在華府國家廣場(National Mall)舉行的建國250周年慶典成為「任何國家都不曾見過的令人難忘生日派對」。（路透）

7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮

2026-07-01 13:02
抗議民眾聚集在最高法院外，等待「川普訴芭芭拉案」言詞辯論庭開庭。(歐新社資料照)

川普取消出生公民權行政命令 遭最高法院推翻

2026-06-30 11:33

超人氣

更多 >
中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元
台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名
一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」
世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限

世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限
中國軍艦罕見「刷屏出現」 日防衛省通報：至少9艘

中國軍艦罕見「刷屏出現」 日防衛省通報：至少9艘