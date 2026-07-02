限制出生公民權受挫 司法部促嚴查「生育旅遊」

最高法院才作出維持出生公民權的裁決，司法部即表示要擴大打擊生育旅遊，甚至有人主張不讓孕婦入境。（美聯社）

政治新聞網站Axios報導，最高法院6月30日裁定川普 總統限制出生公民權的行政命令違憲後，川普幕僚和「讓美國再次偉大」（MAGA）運動支持者迅速改推B計畫，立即建議政府禁止外國孕婦入境美國。司法部 30日則已發出備忘錄，敦促檢察官對「生育旅遊」等類似行為優先展開調查。

川普幕僚和MAGA出招 建議禁孕婦入境

預料這項最新進展將引發一場涉及懷孕、旅行與公民身分的全新移民之爭；討論焦點將從挑戰在美出生兒童的公民權，轉移到誰可以被限制入境美國。

最高法院裁定，旨在剝奪非美國公民 父母在美出生兒童公民權的川普行政命令，違反憲法第14修正案，不得施行。

Axios報導，裁決出爐後，包括「聯邦黨人」(Federalist)創始人戴維斯(Sean Davis)在內的MAGA運動人士，立即建議美國禁止外國孕婦入境。過去也曾有政府官員提出類似構想。

川普副幕僚長米勒(Stephen Miller)也在裁決後向福斯新聞評論員沃特斯(Jesse Watters)表示，美國必須謹慎考慮誰能獲准入美，即使只是臨時入境亦然；因為非公民所生兒童可以獲得美國公民身分並享受社會福利保障。

白宮發言人傑克森(Abigail Jackson)則回應表示，「川普總統致力保護出生美國公民身分的價值；高院裁決後，他已指示國會立即採取行動解決此問題。」「司法部也將優先調查『生育旅遊』騙局。川普政府有多種工具保障美國公民身分。」

所謂「生育旅遊」是指遊客專程來美生育，以確保其子女獲得美國公民身分。

助理司法部長麥克唐納(Colin McDonald)30日在X平台發出備忘錄寫道：「美國刑法已禁止此類『生育旅遊』騙局的許多行為。例如許多此類騙局始於假簽證申請，謊報赴美目的或停留時間。」麥克唐納並說，此類案件可以簽證詐欺罪起訴，檢方也應考慮提出電匯詐欺、醫療詐欺、洗錢和嚴重身份盜竊罪等指控。

麥克唐納在備忘錄列舉司法部近年嚴打生育旅遊的三宗案件，包括2024年加州台灣男子劉維岳(Michael Liu)與妻子董晶(Phoebe Dong)經營「美國快樂寶寶」(USA Happy Baby)公司，收取高昂費用協助中國夫婦在美國生育。劉維岳夫婦最終被判監41個月。

還有一案是中國籍男子陳超(Chao “Edwin” Chen) 在加州爾灣(Irvine)營運「優孕」(You Win USA)大規模生育旅遊計畫，最終給判監37個月。

政府並未追蹤外國遊客在美所生嬰兒數量。但根據外部估計，每年此類「生育旅遊」案例在2萬至2.6萬例之間。美國疾病防治中心(CDC)數據顯示，美國2025年有360萬名新生兒出生。

全國婦女法律中心(National Women's Law Center)聯邦墮胎政策高級主任奧康納(Katie O’Connor)資深主任向Axios表示：「有關誰懷孕、懷孕到什麼程度的資料，竟然可能落到聯邦政府或州政府手中，這真是非常危險的主意。」