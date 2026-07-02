我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果新機攻勢要來了 5款新iPhone將接力登場 摺疊機備貨衝1000萬支

指川普吹牛 中學者：2029年占全球半導體半壁江山會是中國

限制出生公民權受挫 司法部促嚴查「生育旅遊」

記者胡玉立、編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
最高法院才作出維持出生公民權的裁決，司法部即表示要擴大打擊生育旅遊，甚至有人主張...
最高法院才作出維持出生公民權的裁決，司法部即表示要擴大打擊生育旅遊，甚至有人主張不讓孕婦入境。（美聯社）

政治新聞網站Axios報導，最高法院6月30日裁定川普總統限制出生公民權的行政命令違憲後，川普幕僚和「讓美國再次偉大」（MAGA）運動支持者迅速改推B計畫，立即建議政府禁止外國孕婦入境美國。司法部30日則已發出備忘錄，敦促檢察官對「生育旅遊」等類似行為優先展開調查。

川普幕僚和MAGA出招 建議禁孕婦入境

預料這項最新進展將引發一場涉及懷孕、旅行與公民身分的全新移民之爭；討論焦點將從挑戰在美出生兒童的公民權，轉移到誰可以被限制入境美國。

最高法院裁定，旨在剝奪非美國公民父母在美出生兒童公民權的川普行政命令，違反憲法第14修正案，不得施行。

Axios報導，裁決出爐後，包括「聯邦黨人」(Federalist)創始人戴維斯(Sean Davis)在內的MAGA運動人士，立即建議美國禁止外國孕婦入境。過去也曾有政府官員提出類似構想。

川普副幕僚長米勒(Stephen Miller)也在裁決後向福斯新聞評論員沃特斯(Jesse Watters)表示，美國必須謹慎考慮誰能獲准入美，即使只是臨時入境亦然；因為非公民所生兒童可以獲得美國公民身分並享受社會福利保障。

白宮發言人傑克森(Abigail Jackson)則回應表示，「川普總統致力保護出生美國公民身分的價值；高院裁決後，他已指示國會立即採取行動解決此問題。」「司法部也將優先調查『生育旅遊』騙局。川普政府有多種工具保障美國公民身分。」

所謂「生育旅遊」是指遊客專程來美生育，以確保其子女獲得美國公民身分。

助理司法部長麥克唐納(Colin McDonald)30日在X平台發出備忘錄寫道：「美國刑法已禁止此類『生育旅遊』騙局的許多行為。例如許多此類騙局始於假簽證申請，謊報赴美目的或停留時間。」麥克唐納並說，此類案件可以簽證詐欺罪起訴，檢方也應考慮提出電匯詐欺、醫療詐欺、洗錢和嚴重身份盜竊罪等指控。

麥克唐納在備忘錄列舉司法部近年嚴打生育旅遊的三宗案件，包括2024年加州台灣男子劉維岳(Michael Liu)與妻子董晶(Phoebe Dong)經營「美國快樂寶寶」(USA Happy Baby)公司，收取高昂費用協助中國夫婦在美國生育。劉維岳夫婦最終被判監41個月。

還有一案是中國籍男子陳超(Chao “Edwin” Chen) 在加州爾灣(Irvine)營運「優孕」(You Win USA)大規模生育旅遊計畫，最終給判監37個月。

政府並未追蹤外國遊客在美所生嬰兒數量。但根據外部估計，每年此類「生育旅遊」案例在2萬至2.6萬例之間。美國疾病防治中心(CDC)數據顯示，美國2025年有360萬名新生兒出生。

全國婦女法律中心(National Women's Law Center)聯邦墮胎政策高級主任奧康納(Katie O’Connor)資深主任向Axios表示：「有關誰懷孕、懷孕到什麼程度的資料，竟然可能落到聯邦政府或州政府手中，這真是非常危險的主意。」

精華 FAQ

  • 最高法院認定限制出生公民權的行政命令違憲後，川普幕僚與MAGA支持者改主張禁止外國孕婦入境，將焦點從出生公民權轉向入境資格與懷孕旅行管制。

  • 備忘錄要求優先偵辦所謂生育旅遊相關犯罪，包含假簽證申請、謊報赴美目的或停留時間，並可視情況加控電匯詐欺、醫療詐欺、洗錢與身分盜竊。

  • 備忘錄列舉兩起加州案件：劉維岳夫婦經營美國快樂寶寶，被判41個月；陳超營運優孕計畫，被判37個月，顯示當局已持續以刑案處理。

司法部 川普 美國公民

上一則

不滿「維持出生公民權」右派想出驗孕抽查反制

下一則

川普又點名台灣：台積電亞利桑納設廠規模將翻倍

延伸閱讀

川普擬改推禁孕婦入境 專家質疑怎麼禁：直接問妳懷孕了？

川普擬改推禁孕婦入境 專家質疑怎麼禁：直接問妳懷孕了？
在最高法院受挫之後 川普政府將擴大打擊生育旅遊

在最高法院受挫之後 川普政府將擴大打擊生育旅遊
川普取消出生公民權行政命令 遭最高法院推翻

川普取消出生公民權行政命令 遭最高法院推翻
出生公民權守住了 移民問題仍難解

出生公民權守住了 移民問題仍難解

熱門新聞

美國總統川普主張大幅限縮出生公民權適用範圍，希望藉由重新定義第14修正案終結屬地主義公民權。路透

美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

2026-06-30 14:41
川普總統在社群媒體發文，分享他與前總統歐巴馬(右)年輕時的對比照。(截自Trump@Truth Social)

川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議

2026-06-28 10:37
白宮副幕僚長米勒。（美聯社）

白宮副幕僚長米勒：想尋求庇護？美國已完全關閉大門

2026-06-26 09:13
加快平價住宅興建與供應的「21世紀住房之路法案」，川普取消簽署儀式。（美聯社）

參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件

2026-06-24 11:25
專欄作家卡洛爾（E. Jean Carroll）指控1990年代遭到房地產大亨川普性侵。（路透）

最高法院拒審理上訴 川普需賠女作家8330萬元

2026-06-29 10:27
川普總統期待7月4日將在華府國家廣場(National Mall)舉行的建國250周年慶典成為「任何國家都不曾見過的令人難忘生日派對」。（路透）

7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮

2026-07-01 13:02

超人氣

更多 >
絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃

絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃
停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」

停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」
山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進

山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進
梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂

梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂
7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮

7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮