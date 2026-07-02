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民主黨科州初選 15屆老將輸29歲新秀 華府局外人取代建制派

記者顏伶如／綜合報導
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民主黨科羅拉多州聯邦眾議員初選，基羅斯在丹佛發表勝選感言。她打敗連任15屆的國會...
民主黨科羅拉多州聯邦眾議員初選，基羅斯在丹佛發表勝選感言。她打敗連任15屆的國會老將德蓋特。(美聯社)

民主黨科羅拉多州聯邦眾議員6月30日初選，連任15屆的國會老將德蓋特(Diana DeGette)輸給29歲民主社會主義新秀基羅斯(Melat Kiros)。科州聯邦參議員班奈特(Michael Bennet)換跑道轉戰州長，但初選敗在州檢察長魏瑟爾(Phil Weiser)手下。

紐約時報分析，身為局外人的一批新人持續挺進，崛起於民主黨進步派的改革運動在科州初選帶來震撼，成為左翼是否有能力推翻建制派政治人物、能否創造世代交替變革的最新指標。

德蓋特、班奈特都是民主黨主流人物，初選卻雙雙敗給以「華府局外人」自居、立場更左傾的挑戰者，自由派色彩更濃厚的基羅斯、魏瑟爾在激烈競爭之下勝出。

68歲的德蓋特就是貨真價實的進步派，力挺「全民聯邦醫療保險」(Medicare for All)，最初當選國會議員時，基羅斯還沒出生。基羅斯競選主軸要求世代交替、反對以色列在加薩戰爭的作為。她的反戰立場以及要求美國停止軍援以色列，態度都比德蓋特強硬且鮮明。

除了基羅斯之外，在民主黨國會初選獲得勝利的進步派候選人愈來愈多，包括紐約州的瓦爾迪茲( Claire Valdez)及雪佛利爾(Darializa Avila Chevalier)、賓州的拉布(Chris Rabb)。

威斯康辛州州長候選人法蘭西斯卡‧洪(Francesca Hong，音譯)，將在8月初選測試社會主義是否能吸引搖擺選民。

科州州長初選裡，法學院院長、曾在歐巴馬政府擔任聯邦律師的魏瑟爾去年民調落後班奈特30%，不過魏瑟爾把這場選舉定調為一場對抗川普總統的公投，進而締造後來居上的逆轉勝。

科州聯邦參議員希肯魯伯(John Hickenlooper)尋求連任，在民主黨初選成功擋下進步派候選人的攻勢。74歲的希肯魯伯屬於溫和派，在科州政壇深耕20年，面對年輕的進步派挑戰者時靈活將立場向左調整，例如聚焦移民政策與移民和海關執法局(ICE)改革等自由派優先議題，將近800萬元的競選資金則大幅領先對手，最後成功贏過州參議員岡薩雷斯(Julie Gonzales)。

精華 FAQ

  • 15屆聯邦眾議員德蓋特敗給29歲新秀基羅斯，班奈特轉戰州長也輸給州檢察長魏瑟爾。兩人都屬民主黨主流，卻在初選中被更左傾的挑戰者拉下。

  • 基羅斯主打世代交替，並以反對以色列在加薩戰爭作為、要求停止軍援等立場吸引進步選民。她以華府局外人形象挑戰資深政客，成功翻轉選情。

  • 紐時認為，科州初選反映民主黨進步派正擴張，並測試左翼能否推翻建制派、推動世代交替。魏瑟爾與基羅斯勝出，也顯示左傾議題更具動員力。

民主黨 華府 科羅拉多州

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