川普撤Fed理事吃癟…美最高法院裁定 庫克訴訟期間可暫時續任

美國最高法院以5比4裁定，聯準會理事庫克（圖）可在訴訟期間繼續留任，但未就總統是否最終有權將其免職作出定論。（美聯社）

美國最高法院周一（29日）以5比4裁定，聯準會 （Fed）理事庫克 （Lisa Cook）在挑戰遭美國總統川普 （Donald Trump）免職的訴訟期間，可暫時續任原職。但此項裁定並未對川普最終是否有權解除庫克或其他聯準會理事職務作出定論。

本案源於去年8月，川普以庫克在就任前涉及房貸詐欺為由，宣布解除其職務。庫克否認相關指控，並提起訴訟。她表示，川普是因她拒絕屈服政治壓力、堅持依據自身判斷制定利率政策，才試圖將她撤職。

聯邦下級法院先前裁定，庫克在案件審理期間得以暫時留任聯準會理事。川普政府隨後提出上訴，試圖翻轉該決定。

最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）在多數意見書中寫道，若接受政府主張，總統將可在任何時間、以任何理由，且無須經司法審查即可撤換聯準會理事，將使法律保障的「須有正當理由才能免職」形同虛設。羅伯茲寫道：「任何對該制度的改變都必須來自國會，而非法院。」

不過，法院也未完全封死川普未來再次採取行動的空間。羅伯茲在註腳中表示，若政府仍以房貸詐欺指控為由尋求免職，可重新啟動免職程序，但必須先向庫克說明相關證據、給予她回應機會及合理期限，再由法院審查指控是否具備充分法律依據。法院此次裁定的是程序是否合法，而非房貸詐欺指控本身是否成立，也未裁定總統最終是否有權撤換聯準會理事。

庫克發表聲明表示，這起案件從來不是幾年前簽署的房貸文件，而是試圖藉由捏造的藉口，因她拒絕屈服政治壓力、堅持只依據最符合美國人民利益的原則制定利率政策，而將她撤職。她表示，最高法院的裁定再次確認，聯準會所有政策決策都應建立在證據與獨立判斷之上，不受政治干預，而這項原則是健全經濟治理的基石。

川普則在Truth Social發文回應，稱最高法院只是基於程序理由作出裁定，政府不會因此退讓，將立即採取適當行動，確保有不法行為的人不會參與攸關美國福祉的重要決策。

分析人士指出，最高法院此次裁定的範圍有限，重點在於庫克可於訴訟期間繼續留任，而非最終決定總統是否擁有免職權。聯準會前法務長阿瓦瑞茲（Scott Alvarez）表示，下級法院仍須判定是否存在足以免職的正當理由，案件未來很可能再次回到最高法院審理。