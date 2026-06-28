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美國ICE局長懸缺 川普提名前陸戰隊員施羅耶

中央社／華盛頓27日綜合外電報導
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施羅耶（Lance Schroyer）獲川普提名出任ICE局長。（路透）
施羅耶（Lance Schroyer）獲川普提名出任ICE局長。（路透）

美國總統川普今天提名前奧克拉荷馬州警官、前陸戰隊員施羅耶（Lance Schroyer）擔任備受爭議的移民暨海關執法局（ICE）局長。

川普表示，施羅耶曾任州警官，也是前陸戰隊員，他有「數十年逮捕最惡劣罪犯的經驗」。

美國職掌移民事務首長更迭快速，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）今年3月遭川普撤職；ICE代理局長里昂（Todd Lyons）去年3月上任，今年5月卸任；施羅耶的人事案若獲聯邦參院通過，他將接替里昂。

法新社報導，諾姆、里昂及前美國邊境巡邏隊（U.S. Border Patrol）官員博維諾（Gregory Bovino），曾是川普大規模驅逐移民行動中，最引發爭議的主導人物。

國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）在社群平台X發文指出，新獲提名ICE局長的里昂，當時也積極參與驅逐移民行動。

穆林表示：「里昂來自實戰現場，曾主導大規模行動，並與聯邦和州府的同事攜手合作，將非法移民從奧克拉荷馬州遣送出境。」

移民暨海關執法局局長任命案須經參院同意，但自2017年以來局長皆以代理身分接掌。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 川普提名前奧克拉荷馬州警官、前陸戰隊員施羅耶擔任ICE局長，並強調他曾長期投入執法工作，具備追緝與逮捕重大罪犯的實戰經驗。

  • 因為ICE是川普移民強硬政策的重要執行機構，近年又持續捲入大規模驅逐爭議，加上局長職務長期以代理形式運作，因此提名格外敏感。

  • 施羅耶的人事案雖已由川普提出，但要正式出任ICE局長，仍必須經過美國聯邦參議院同意；若未通過，便無法正式接任。

ICE 川普 諾姆

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