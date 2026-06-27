重返暗殺未遂現場 川普：我會是史上最偉大共產主義者

川普總統26日在福音派基督徒前語出驚人自稱，他會是歷史上最偉大的共產主義者，因為他提供住房和食物。（美聯社）

川普 總統26日凱旋般地重返他最近一次遭暗殺未遂的現場，向一群基督徒發表演說，譴責美國共產主義的抬頭。

川普在華盛頓希爾頓酒店(Washington Hilton)舉行的「信仰與自由聯盟」(Faith & Freedom Coalition)的「通往多數派之路」(Road to Majority)活動上，譴責民主黨 已被社會主義者收買；這家飯店就是兩個月前白宮 記者協會晚宴槍擊案地點。

「信仰與自由聯盟」是由一群福音派基督徒(Evangelical Christians)組成，在過去十年一直支持川普；據主辦單位稱，川普已在該聯盟的年度會議上發表過十幾次演講。

「這次我們會有更愉快的體驗，」川普說，並表示自己對這個宴會廳非常熟悉，指的是他上次在這裡的經歷。在4月25日的白宮記者協會晚宴上，31歲的槍手艾倫(Cole Tomas Allen)持槍和刀闖過安檢點，引發槍戰，導致川普被緊急撤離。

川普演說中指，共產主義在美國的興起，以及它如何輕易地被選民接受。「我認為我會成為歷史上最偉大的共產主義者，」川普表示，並補充說他會免費提供住房、食物等等。

「對他們來說，暗殺是件大事，」川普站在幾個月前在晚宴上所坐的位置附近，談到共產黨時說道。「所有共產黨人都是無神論者，」他對一群震驚的基督徒說道。

「所有共產主義國家都會暴力攻擊宗教，」川普在登台演說前，同時在社群媒體上寫道，演說時也警告，共產主義者經常以宗教為攻擊目標，尤其是基督教。「這是他們慣用的伎倆，」川普說，如果共產黨人掌權，「他們會關閉你們的教堂，他們會殺害你們的人民。」

川普針對共產主義抬頭的重點演說，正值幾位民主社會主義候選人在紐約州選舉中大獲全勝之際，其中三位候選人得到了進步派，同時也是一位民主社會主義者的民主黨籍紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)的支持。

「他是個好人，」川普在談到這位市長時說道，但隨後補充說，紐約的摩天大樓很快就會變成第三世界常見的貧民窟。