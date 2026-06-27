CNN：美不打算因強震延長委移民TPS保護

儘管委國發生強震，國土安全部並不打算延長委內瑞拉居民在美國的保護令，圖為佛州委內瑞拉移民聚居區。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)26日分析，最高法院25日一口氣通過與移民 有關的兩項判決，由於美國南境偷渡人潮降低，允許政府取消海地、敘利亞 移民的臨時保護身分(temporary protected status)的判決，可能比允許政府拒絕想向美國申請庇護移民入境的影響更快顯現，共計百餘萬移民前途未卜，居住社區與從事行業同樣受到波及。最高法院裁決是在委內瑞拉發生兩起強震之前，官員透露，國土安全部 並不打算在地震發生後為委國移民延長保護。

在最高法院官司裡幫敘利亞移民辯護的洛杉磯加大(UCLA)法學教授阿魯拉納瑟姆(Ahilan Arulanantham)說：「這將是美國史上最大規模的剝奪合法身分事件。」

根據聯邦統計，2025年3月底有17個國家列入TPS計畫之列，共計129萬多人，包括：阿富汗、緬甸、喀麥隆、薩爾瓦多、衣索比亞、海地、宏都拉斯、黎巴嫩、尼泊爾 、尼加拉瓜、索馬利亞、南蘇丹、蘇丹、敘利亞、烏克蘭、委內瑞拉、葉門。川普政府終止其中13國的保護資格：阿富汗、緬甸、喀麥隆、薩爾瓦多、海地、宏都拉斯、尼泊爾 、尼加拉瓜、索馬利亞、南蘇丹、敘利亞、委內瑞拉、葉門。

CNN分析，臨時保護身分究竟何時停止，未來幾個月將陸續展開，原本在計畫裡的移民面臨驅逐；最高法院判決出爐後，其他正在挑戰川普政府取消其他國家TPS保護的訴訟即可能紛紛遭到駁回，TPS移民不再獲得保護，失去工作許可(work permits)。

前國土安全部長諾姆(Kristi Noem)先前採取行動，終止委內瑞拉公民的臨時保護身分。

一名官員透露，截至25日為止，新任部長穆林(Markwayne Mullin)掌理的國土安全部，並沒打算在委內瑞拉強震為委國移民延長保護。

移民律師呼籲，受到TPS資格取消影響的移民，應該盡快尋找讓身分合法化的途徑。

專門為低收入族群提供法律諮詢的非營利組織「基本法律平等倡議」(Advocates for Basic Legal Equality)律師柯爾許(Katie Kersh)說：「不要等到被ICE逮捕才來思考問題。」她說，移民系統作業速度極慢，緊急狀況想拖到最後一刻才處理將很棘手。

某些共和黨國會議員則對川普政府終止海地移民TPS資格提出警告。紐約州眾議員勞樂(Mike Lawler)在X發文寫道，不曾質疑總統終止TPS的權力，但不認同現階段取消海地移民的保護。他寫道，海地目前局勢是人道主義與政治災難，保護應予延長。

共和黨籍俄亥俄州州長狄懷恩(Mike DeWine)則說，最高法院判決是個錯誤，將損害俄州與俄州經濟，傷害整個國家。

儘管委國發生強震，國土安全部並不打算延長委內瑞拉居民在美國的保護令，圖為佛州一名前途未卜的委內瑞拉九歲女孩。(美聯社)

儘管委國發生強震，國土安全部並不打算延長委內瑞拉居民在美國的保護令，圖為佛州一名前途未卜的委內瑞拉九歲女孩。(美聯社)