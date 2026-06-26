最高法院支持川普 美墨邊境可拒絕庇護申請

邊界保護局探員荷槍實彈在美墨邊境演習。(美聯社檔案照)

川普 政府兩項移民政策25日獲得最高法院支持。大法官以6票對3票表決裁定，川普政府有權在美墨邊境拒絕庇護 申請。此外，最高法院也以6票對3票的表決結果，允許川普政府取消35萬名海地移民與6000名敘利亞 移民的臨時保護身分(temporary protected status)。裁決結果出爐之後，這些移民將面臨驅逐出境。

允取消海地、敘利亞移民臨時保護身分 35.6萬人面臨驅逐

根據聯邦法律，向美國尋求庇護必須「實際置身」(physically present)美國境內或「抵達」(arrives)美國。為配合川普總統打擊移民行動，聯邦政府請求法院允許恢復2016年首次推出、但2021年遭到取消的「擋回政策」(turn-back policy)，阻止尋求庇護者踏上美國土地，以做為邊境管制的工具之一，因為一旦踏上美國土地，聯邦法律即賦予申請庇護時的保護權利。

抵達美國國土才可申請

大法官同意川普政府可以實施「擋回政策」，在美墨邊境拒絕想要向美國申請庇護的外籍人士入境。如果外籍人士仍站在墨西哥土地上，就不能向美國官員提出庇護申請，因為從技術層面看來尚未入境美國。

保守派大法官艾里托(Samuel Alito)撰寫的多數意見書指出，裁決結果是對法律條文的直接解讀。他寫道，在日常生活用語當中，沒有人會覺得某人在進入某個地點之前就算「抵達」。

最高法院25日對移民政策作出兩項裁決，官員可在美墨邊境拒絕政治庇護申請，並且取消海地與敍利亞的移民的臨時保護身分，也就是說，政府可以立即將這些人遣返。（路透）

薩多馬友：助長非法入境

自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)在不同意見書中反駁表示，裁決將對尋求庇護者造成殘酷後果，也將助長非法入境。她指出：「更多人將因此喪命。更多人會企圖非法越境，有些人將闖關成功，有些人則失敗。」

川普總統二度執政上台之初，大約130萬名移民受到TPS計畫保護，免被驅逐回到原籍國。國土安全部動用行政權取消其中絕大多數移民的臨時保護身分。海地、敘利亞移民分別提告的兩起訴訟，在最高法院獲得合併審理。原告移民爭取保留臨時保護身分，繼續留在美國居住與工作。川普政府則說，行政部門掌握終止TPS計畫的唯一權力，法院無權干預。

保守派大法官艾里托(Samuel Alito)撰寫的多數意見書指出，對於行政部門的決策，法官提出質疑等於越權。

海地移民指控取消臨時保護身分等於受到歧視的主張，遭到最高法院駁回。

艾里托在多數意見書指出，原告引述的所有言論，例如川普總統聲稱海地人食用別人養的寵物等，都不是「明顯的種族言論」(overtly racial)，並不足以證明終止海地移民的TPS計畫是因為海地移民的種族。

前國安部長諾姆取消海地、敘利亞移民臨時保護身分的理由是，這兩個國家情況已有改善。