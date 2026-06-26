我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兩天就能賺10億美元 最新報告：AI營收已達支應成本轉捩點

香港一代女神逝世 享壽80歲 17歲成女主角風靡全亞洲

最高法院支持川普 美墨邊境可拒絕庇護申請

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
邊界保護局探員荷槍實彈在美墨邊境演習。(美聯社檔案照)
邊界保護局探員荷槍實彈在美墨邊境演習。(美聯社檔案照)

川普政府兩項移民政策25日獲得最高法院支持。大法官以6票對3票表決裁定，川普政府有權在美墨邊境拒絕庇護申請。此外，最高法院也以6票對3票的表決結果，允許川普政府取消35萬名海地移民與6000名敘利亞移民的臨時保護身分(temporary protected status)。裁決結果出爐之後，這些移民將面臨驅逐出境。

允取消海地、敘利亞移民臨時保護身分 35.6萬人面臨驅逐

根據聯邦法律，向美國尋求庇護必須「實際置身」(physically present)美國境內或「抵達」(arrives)美國。為配合川普總統打擊移民行動，聯邦政府請求法院允許恢復2016年首次推出、但2021年遭到取消的「擋回政策」(turn-back policy)，阻止尋求庇護者踏上美國土地，以做為邊境管制的工具之一，因為一旦踏上美國土地，聯邦法律即賦予申請庇護時的保護權利。

抵達美國國土才可申請

大法官同意川普政府可以實施「擋回政策」，在美墨邊境拒絕想要向美國申請庇護的外籍人士入境。如果外籍人士仍站在墨西哥土地上，就不能向美國官員提出庇護申請，因為從技術層面看來尚未入境美國。

保守派大法官艾里托(Samuel Alito)撰寫的多數意見書指出，裁決結果是對法律條文的直接解讀。他寫道，在日常生活用語當中，沒有人會覺得某人在進入某個地點之前就算「抵達」。

最高法院25日對移民政策作出兩項裁決，官員可在美墨邊境拒絕政治庇護申請，並且取消...
最高法院25日對移民政策作出兩項裁決，官員可在美墨邊境拒絕政治庇護申請，並且取消海地與敍利亞的移民的臨時保護身分，也就是說，政府可以立即將這些人遣返。（路透）

薩多馬友：助長非法入境

自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)在不同意見書中反駁表示，裁決將對尋求庇護者造成殘酷後果，也將助長非法入境。她指出：「更多人將因此喪命。更多人會企圖非法越境，有些人將闖關成功，有些人則失敗。」

川普總統二度執政上台之初，大約130萬名移民受到TPS計畫保護，免被驅逐回到原籍國。國土安全部動用行政權取消其中絕大多數移民的臨時保護身分。海地、敘利亞移民分別提告的兩起訴訟，在最高法院獲得合併審理。原告移民爭取保留臨時保護身分，繼續留在美國居住與工作。川普政府則說，行政部門掌握終止TPS計畫的唯一權力，法院無權干預。

保守派大法官艾里托(Samuel Alito)撰寫的多數意見書指出，對於行政部門的決策，法官提出質疑等於越權。

海地移民指控取消臨時保護身分等於受到歧視的主張，遭到最高法院駁回。

艾里托在多數意見書指出，原告引述的所有言論，例如川普總統聲稱海地人食用別人養的寵物等，都不是「明顯的種族言論」(overtly racial)，並不足以證明終止海地移民的TPS計畫是因為海地移民的種族。

前國安部長諾姆取消海地、敘利亞移民臨時保護身分的理由是，這兩個國家情況已有改善。

精華 FAQ

  • 最高法院一方面允許美墨邊境執行擋回政策，拒絕尚在墨西哥境內者提出庇護；另一方面也准許政府取消海地與敘利亞移民的臨時保護身分。

  • 多數意見認為，法律要求庇護者必須實際置身或抵達美國境內才可申請，因此仍站在墨西哥土地上者不算已入境，政府可依法拒絕受理。

  • 裁決生效後，約35.6萬名受保護的海地與敘利亞移民將失去臨時合法居留與工作保障，並可能被移民執法部門安排驅逐出境。

庇護 川普 敘利亞

上一則

華郵：總統想限縮移民 最高院向來尊重

延伸閱讀

最高法院裁定：川普政府有權在美墨邊境拒絕庇護申請

最高法院裁定：川普政府有權在美墨邊境拒絕庇護申請
最高法院挺川普政府 數十萬海地、敘利亞移民面臨驅逐

最高法院挺川普政府 數十萬海地、敘利亞移民面臨驅逐
華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府
華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府

熱門新聞

加快平價住宅興建與供應的「21世紀住房之路法案」，川普取消簽署儀式。（美聯社）

參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件

2026-06-24 11:25
川普總統在22日父親節當天貼出一張照片，聲稱圖中神秘女郎是「好女兒」，引起網路大猜謎。(取自川普TruthSocial帳號)

她是誰？川普曬金髮女郎照片稱「好女兒」網友議論總統失智

2026-06-22 02:28
美國總統川普與義大利總理梅洛尼在G7峰會合照。（路透）

川普稱義總理求合照 梅洛尼嗆捏造 外長「取消訪美」抗議

2026-06-19 08:46
劉姓華人持綠卡入境美國，被移民官員認定為假釋犯要求遣返，最高法院23日裁定移民官員具有裁量權。圖片非當事人。（美聯社）

華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府

2026-06-24 05:15
川普總統在馬里蘭州安德魯聯合基地視察由卡達贈送、未來將作為空軍一號（Air Force One）使用的VC-25B總統專機。（路透）

秀「空軍一號」新機 川普：今年將再次前往中國

2026-06-19 18:07
川普總統(左)與義大利總理梅洛尼在G7峰會場邊。(路透)

川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用

2026-06-20 11:36

超人氣

更多 >
中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本

中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本
「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票

「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票
社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數

社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數
李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了

李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了
南加這項副業正夯 有人靠它已賺近30萬美元

南加這項副業正夯 有人靠它已賺近30萬美元