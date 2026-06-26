學貸限制7月生效 華府聯邦法官暫擋下

川普政府頒布研究生學貸新限制，遭華府聯邦法官擋下。(路透)

國會去年7月通過、川普總統簽署的「大又美法」制定了新的聯邦學生貸款 上限，或是縮減、取消了一些學貸 計畫，新規即將於7月1日生效，不過24日夜間已被華府 聯邦地區法院法官霍維爾(Beryl Howell)暫時擋下。

路透報導，新規定若實施，就讀法律、醫學等專業學位課程的學生，每年最高可借貸5萬元，累計最高20萬元；攻讀其他研究所學位的學生，每年最高可借貸2萬500元，累計最高10萬元。教育部的新規則也修改了先前法規對「專業學位」(professional degree)的定義，使其僅涵蓋11個領域中的部分學位，包括法律、醫學、牙醫學、神學等。

八個行業組織如美國專科護理師協會(American Association of Nurse Practitioners)、醫師助理教育協會(PA Education Association)因而提起訴訟，尋求阻止該規定生效。

代表原告的自由派法律團體「民主向前」(Democracy Forward)執行長佩里曼(Skye Perryman)聲明表示，這項裁決將使攻讀護理、公共衛生、教育、婚姻與家庭治療等職涯的學生受益，「這些都是聯邦政府應該支持的關鍵公共服務，政府應該歡迎有志投入這些領域的人才，而不是設下障礙，阻止他們獲得關鍵經濟支援。」

霍維爾表示，國會去年通過「大又美法」時，明確採納了教育部自2007年以來針對這些學位一直沿用的既有法規定義，她在判決書中寫道：「國會採納了特定日期前已生效的既有定義，因此排除了教育部為決定聯邦貸款上限而縮小專業學位定義範圍的任何自由裁量權。」所以這項規定違反了行政程序法，必須在生效前撤銷。

不過在發布新規前，霍維爾拒絕進一步禁止政府執行新學貸上限，因法院無法補救原告最主要的不滿，即國會決定取消無上限借貸制度。教育部聲明表示正在審查這項裁決，並將採取適當行動。教育部先前曾為貸款上限辯護，稱其有助於鼓勵大學控制教育成本。