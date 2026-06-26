華郵：總統想限縮移民 最高院向來尊重
保守派居多數的最高法院25日在與移民有關的兩件訴訟連續做出對川普政府有利的判決，裁決結果可能影響百萬餘在美國生活的移民，以及想到美國申請庇護的無以計數移民。華盛頓郵報分析，川普總統想要限縮移民的意圖，最高法院向來保持尊重。
自由派智庫「卡托研究所」(Cato Institute)移民研究主管比爾(David Bier)表示，最高法院在移民事務方面一直希望盡可能尊重總統。
根據最高法院裁決，川普可以取消在美國合法居住移民的保護身分。
川普政府主張，臨時保護身分(temporary protected status)的措施原本就是暫時性質，總統有權認定某些移民已不再需要保護而取消資格。提告移民則指控川普決策是「前所未見的權力掠奪」，海地移民更批評川普取消TPS是基於種族動機。
大法官認為最高法院無權介入，裁決結果意味上百萬獲得TPS保護的移民可能失去保護而面臨驅逐。
在另一起案件裡，最高法院裁定川普有權在邊境遣返試圖進入美國以申請庇護的移民。
移民法學者、維吉尼亞大學(University of Virginia)法律教授弗斯特(Amanda Frost)說，從法條字面意義來看，多數意見論述強而有力，不同意見的說法同樣有力，直指從歷史角度來看，提供庇護有其背景原因。
華郵分析，總結而論，總統在移民事務擁有極大權力，雖然移民法律屬於國會職責範疇，但數十年來國會議員卻一直沒能讓法律得以現代化。
弗斯特說，最高法院似乎非常樂意把TPS身分決定以及絕大多數移民政策都全權交給國會與總統處理。
拜登曾推移民限制 也獲尊重
疫情期間，拜登總統推出的限制移民措施，同樣獲得法院尊重。
弗斯特說：「國會在移民問題上完全陷入僵局，實際上意味著這一切都將由總統定奪，不論推出什麼樣的政策。」
比爾指出，只有總統嚴重逾越與移民相關的憲法保護時，法院才願意介入；最高法院對基本憲法法律問題會畫底線，但對移民法落實、執法則採寬鬆態度。
最高法院在兩起移民訴訟中都站在川普政府一邊，分別允許取消部分合法移民的TPS保護，也裁定可在邊境遣返欲入境申請庇護者。 文中引述專家指出，移民法長期未獲國會更新，法院多傾向把政策判斷交給總統與國會處理，只有明顯逾越憲法底線時才會介入。 裁決可能使上百萬持TPS的移民失去保護，面臨被驅逐風險；同時也讓更多試圖在邊境提出庇護的人，可能被直接遣返而無法入境。
精華 FAQ
最高法院在兩起移民訴訟中都站在川普政府一邊，分別允許取消部分合法移民的TPS保護，也裁定可在邊境遣返欲入境申請庇護者。
文中引述專家指出，移民法長期未獲國會更新，法院多傾向把政策判斷交給總統與國會處理，只有明顯逾越憲法底線時才會介入。
裁決可能使上百萬持TPS的移民失去保護，面臨被驅逐風險；同時也讓更多試圖在邊境提出庇護的人，可能被直接遣返而無法入境。
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