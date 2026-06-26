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大法官立場涇渭分明 薩多馬友宣讀不同意見書 艾里托不耐煩

記者顏伶如／綜合報導
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在大法官薩多馬友(圖)朗讀庇護案的反對意見時，代表大多數意見的大法官艾里托顯得很...
在大法官薩多馬友(圖)朗讀庇護案的反對意見時，代表大多數意見的大法官艾里托顯得很惱怒。(美聯社)

在大法官薩多馬友朗讀庇護案的反對意見時，代表大多數意見的大法官艾里托(圖)顯得很...
在大法官薩多馬友朗讀庇護案的反對意見時，代表大多數意見的大法官艾里托(圖)顯得很惱怒。(美聯社)

最高法院25日裁定川普政府有權拒絕希望向美國尋求庇護的外籍人士入境，保守派大法官艾里托(Samuel Alito)簡短宣讀多數意見立場之後，自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)則一字一句宣讀長達35頁的不同意見書，耗費遠遠超過艾里托發言時間。對於薩多馬友批評多數意見「錯得離譜」，艾里托在她宣讀結束後立即簡短回應指出，如果提前知道薩多馬友要全文朗讀不同意見書，他也會在發言時增加更多內容。

六名保守派大法官與三名自由派大法官在這起訴訟裁決投票時，立場涇渭分明。薩多馬友逐字宣讀不同意見書時，艾里托靠在椅子上，身體前後搖晃，眼睛盯著天花板，有時則閉上眼睛。

薩多馬友提到多數意見「錯得離譜」時，坐在椅子上的艾里托身體前傾，雙手托著下巴，眼睛直視天花板。

多數意見針對「抵達」(arrival)一詞在移民法規裡的意涵做出解釋，薩多馬友也發表評論，並以抵達雷根華盛頓國家機場舉例。艾里托聽到這段發言時，目光短暫看向薩多馬友。

薩多馬友發言結束後，艾里托輕輕清喉嚨，旋即發表回應。態度略顯不耐煩的艾里托說，早知道她要全文朗讀不同意見書，他也會在發言時增加更多內容。

艾里托簡短說明「穆林訴倡議團體『另一端』案」(Mullin v. Al Otro Lado)的多數意見，強調政府有權在邊境攔截並遣返移民，不讓移民有機會申請庇護。

獲前總統布希(George W. Bush)任命出任大法官的艾里托表示，請眾人去查看完整的多數意見書，引發爭議的政策兩黨政府都曾使用過。

大法官當庭宣讀不同意見書的作法並不常見，被認為是對多數意見表達強烈抗議的手段。

薩多馬友朗讀不同意見書時，其他幾位保守派大法官並沒有做出太多反應。巴瑞特(Amy Coney Barrett)、戈薩奇(Neil Gorsuch)、湯瑪斯(Clarence Thomas)大多時間都低頭看著自己的文件，卡瓦諾(Brett Kavanaugh)則全程看著薩多馬友。

精華 FAQ

  • 法院裁定川普政府有權拒絕希望向美國尋求庇護的外籍人士入境，爭點在於移民法中「抵達」一詞的解釋，以及政府能否先行攔截並遣返。

  • 薩多馬友當庭逐字朗讀長達三十五頁的不同意見書，藉此強烈抗議多數意見，並直指其判決「錯得離譜」，凸顯自由派對結果的反對。

  • 艾里托在薩多馬友講完後回應，語帶不耐地說若早知道她要全文朗讀，他也會多說一些；其他保守派大法官多保持沉默，僅卡瓦諾全程注視她。

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