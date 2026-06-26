啟用近1年 佛州「鱷魚惡魔島」關閉

佛州鱷魚惡魔島移民拘留中心啟用不到一年，即宣布關閉。圖為拘留中心進口指示牌。(美聯社)

佛州 「鱷魚惡魔島」(Alligator Alcatraz) 移民拘留中心 在啟用近一年後，共和黨籍州長德桑提斯 (Ron DeSantis) 宣布，它已完成歷史任務，正式永久關閉。

美聯社報導，德桑提斯25日在拘留中心舉行的記者會說，該中心2025年7月啟用時，其初衷是作為臨時設施，直到永久的拘留中心建成，佛州之所以參與，是因為當時有關設施不足，目前聯邦已具備足夠能力，它的使命亦告完成，拘留中心現已完全清空，已無一人。

「鱷魚惡魔島」移民拘留中心位於佛州偏遠的大沼澤地，環境封閉且惡劣、管理嚴密，設計參考之前的加州舊金山灣重刑犯監獄「惡魔島」(Alcatraz Island)，故因此而得名。但啟用後起即面對多起訴訟、環境爭議以及高達12億元的龐大營運成本。

該拘留中心是由帳篷及拖車組成，周圍環繞鐵絲網，帳篷內排列一排排雙層床，給被拘留非法移民短暫居住等候遣返。佛府政府僅在短短幾天內搭建完成，德桑提斯及總統川普當時大力宣傳，強調它對遣返非法入境者至關重要。

但移民權益倡議者批評它是不人道且不安全的拘留場所，在酷熱難耐的天氣裡空調隨時停止運作，被拘留者可能連續幾天都無法洗澡或獲得處方藥，食物有蟲子、暴洪致糞便遍地以及蚊蟲肆虐。

德桑提斯在記者會指出，運作近一年後，已有2.1萬人透過該中心被遣返，「毫無疑問，這項任務讓佛州更安全」。

他又透露，大型帳篷及拖車等臨時結構已開始拆除及清理場地，估計善後工作將需時數星期，所在的邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)政府也正計畫將拘留中心所在的土地，納入大沼澤地生態修復計畫內。

佛州官員表示，隨著聯邦拘留資源增加以及颶風季的到來，基於安全顧慮，本月初開始執行全面撤離計畫，原被拘留在此的非法移民，已分別送往南佛州、加州、亞利桑納、路州及德州的拘留中心。