背書3人全勝 曼達尼鞏固「造王者」地位 證明崛起非曇花一現

紐約市國會初選結果24日揭曉，市長曼達尼背書的三位眾議員候選人全數勝出。圖為曼達尼本月18日在布魯克林誓師場合，為州眾議員瓦爾德茲(左)、前主計長蘭德(左二)、 及雪佛利爾(右)站台造勢，三人都順利贏得初選。(美聯社)

23日共有四州舉行初選，紐約最受矚目。紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)背書的進步派候選人在三個國會選區初選中都勝選，奠定他在民主黨 路線之爭的能力，未來他的影響力可能超越紐約州邊界。其中，與美國民主社會主義組織(Democratic Socialists of America，簡稱DSA)結盟的左派新科候選人擊敗現任議員，鞏固曼達尼作為新世代造王者的政治地位。

曼達尼去年贏得紐約市長民主黨初選時，震驚了民主黨建制派。他標榜民主社會主義，以善用社群媒體和聚焦生活負擔能力議題而聞名。

華爾街日報報導，23日的初選結果清楚表明，曼達尼的崛起並非曇花一現；他日益增長的政治影響力，未來將持續成為民主黨領導層的頭痛問題。

曼達尼已經激勵了一批理念相近的進步派人士，他們正採取與他類似的競選策略，在全國各地向現任民主黨人發起挑戰。曼達尼在紐約市三場國會選舉中的押注成功，可能會鼓勵他在家鄉以外的選區也積極參與背書和助選。

他所支持的三位候選人都毫不掩飾地批評民主黨建制派，認為該黨領導層與民意脫節，且過於謹慎保守。最終，這三人贏得了各自的初選，其中兩人擊敗了現任議員，另一人則擊敗了一位獲得民主黨領導層支持的競爭者。

紐約民主黨策略師巴卡(Amit Singh Bagga)表示，「曼達尼不是選中了贏家，而且創造了贏家。」

在涵蓋曼哈頓下城及布魯克林部分地區的第十國會選區，前市主計長蘭德(Brad Lander)以壓倒性優勢擊敗第十選區現任國會眾議員高德曼(Dan Goldman)。

蘭德公開指控以色列在加薩犯下種族滅絕罪刑，成功凝聚黨內對加薩戰事不滿的選民。高德曼被視為較支持以色列。

在第13國會選區，32歲的政治素人雪佛利爾(Darializa Avila Chevalier)以約三個百分點的差距驚險擊敗連任五屆的資深眾議員、71歲的西班牙裔國會黨團主席艾斯帕亞(Adriano Espaillat)；其實，艾斯帕亞去年支持曼達尼競選市長，但曼達尼並未依協議挺他，反而支持沒有經驗的席瓦利。

在第七國會選區，曼達尼不顧進步政治元老、眾議員薇樂貴絲(Nydia Velázquez)的反對，力挺以民主社會主義者自居的州眾議員瓦爾迪茲(Claire Valdez)；即將退休的薇樂貴絲公開感慨遭背叛，而瓦爾迪茲最終以58%的得票率勝出。